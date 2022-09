James Gwee Bakal Bagi ‘Jurus Jitu’ Marketing di Claro Makassar

MAKASSAR,UPEKS.co.id– James Gwee, Indonesia’s Favourite Trainer dan Seminar Speaker bakal bagi ‘jurus jitu’ marketing lewat seminar bisnis perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Seminar dengan tema ‘The Powerful Ways to Handle Objection and to Sell More and Sell Faster’ ini bakal digelar di Mahoni Hall, Calro Makassar, 22 September 2022.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Seminar Bisnis PHRI, Aridessa Pakki dalam konferensi pers Seminar Bisnis di Claro Makassar, Selasa (6/9/2022).

Hadir dalam konferensi pers tersebut Seksi Acara Seminar PHRI Herlina, Seksi Dokumentasi dan Publikasi Citra, dan Seksi Penjualan Helen. Ketua Panitia Seminar Bisnis, Aridessa Pakki menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan PHRI Sulsel. Namun, sejak pandemi Covi-19 sempat terhenti.

“Terakhir kami menggelar seminar motivasi yang menghadirkan Merry Riana. Di tahun ini kita menggagas kembali dengan menghadirkan James Gwee,” jelas Ari, sapaan akarabnya.

Ari mengatakan, James Gwee sendiri merupakan pembicara yang malang melintang di berbagai seminar. Pihaknya mengundang James Gwee untuk berbagi pengalaman dan tips mengenai dunia sales dan marketing. “Ketika pandemi melanda, sektor bisnis hancur lebur. Banyak jurus jitu nantinya bakal dibagi,” kara Ari.

PHRI menargetkan 500 peserta bakal mengikuti seminar bisnis ini. Dimana peserta terdiri dari masyarakat umum, member PHRI dan IHGMA dan mahasiswa. “Kami membuka ruang kepada mahasiswa untuk mendapatkan ilmu bagaimana bisnis ke depan,” tutur Ari.

Adapun harga tiket untuk umum Rp300 ribu, member PHRI dan IHGMA Rp250 ribu, mahasiswa Rp200 ribu. “Harga tiket sudahp terjual 392 tiket dan fasilitasnya yakni coffe break dan sertifikat,” kata Ari.

Sementara itu, Seksi Penjualan Seminar Bisnis PHRI Helen, menyebut dari 500 tiket yang tersedia, sebanyak 392 tiket sudah terjual. “Antusias teman-teman sangat besar. Kami berharap tiket habis terjual. Semoga bisa melebihi katena masih sekitar 2 minggu lagi, jadi memang penjualannya sangat cepat,” kata Helen.

Untuk tiket sendiri bisa didapatkan di tiket box yang berada di beberapa hotel di Makassar. Seperti Hotel Horison, Aston, Melia, Mlmadera, Whiz Prame, Swis-Belhotel Losari, dan Claro Makassar. (aca)