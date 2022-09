Jamaah Masjid Babussa’adah Dusun Bungloe Apresiasi Program Safari Shalat Subuh Dandim

BANTAENG,UPEKS.co.id— Dandim 1410 Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., beserta Rombongan berkunjung ke Masjid Babussa’adah Dusun Bungloe Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, dalam rangka melaksanakan Safari Shalat Subuh sekaligus silaturahmi kepada warga, Selasa (20/9/22).

Kegiatan safari subuh Komandan Kodim ini merupakan program unggulan sekaligus ajang silaturahmi serta menebar ajakan kebaikan bagi warga Kabupaten Bantaeng.

Komandan Kodim yang satu ini yang dikenal dikalangan masyarakat Bantaeng Religius, dihadapan para Jama’ah masjid mengajak untuk bersama-sama membaca surah Al-fatihah seraya berdo’a agar supaya Allah SWT senantiasa membukakan Qalbu kita semua karena tidak ada pertolongan selain Allah SWT”,ajaknya.

Nikmat Rahmat karunia yang terbesar di berikan oleh Allah SWT kepada kita semua adalah Nabi Muhammad SAW beliau menjadi Nabi kita itu suatu rahmat yang besar karena kita mengenal Islam mengenal imam mengenal sholat mengenal sujud dan mengenal Allah SWT karena semua berkat Nabi Muhammad SAW, jadi yang kita patut syukuri adalah kita semua menjadi ummat Nabi Muhammad SAW” ungkapnya.

Lebih lanjut Komandan Kodim asal Grobogan ini menceritakan Kisah Nabi Adam Alaihi Salam, bahwa ada empat hal yang membuat Nabi Adam Alaihi Salam iri kepada umat Nabi Muhammad SAW, yakni yang pertama “Allah SWT menerima taubatku hanya dikota Mekah dengan menyertakan nama Nabi Muhammad SAW dalam pertaubatanku sedangkan umatnya Nabi Muhammad diterima taubatnya dimana saja”.

Kedua “Aku berbuat dosa satu kali makan buah quldi aku dipisahkan dari istriku sedangkan Umat Nabi Muhammad berbuat maksiat berkali-kali tidak dipisahkan dari istri maupun anaknya”.

Ketiga “Saat aku berbuat dosa aku dalam keadaan berpakaian Allah SWT murka dan melepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku sedangkan Umat Nabi Muhammad SAW berbuat maksiat dalam keadaan tidak berpakaian setelah berbuat maksiat mereka tetap diijinkan oleh Allah SWT berpakaian”.

Keempat “Aku berbuat dosa satu kali disurga aku dikeluarkan oleh Allah SWT dari surga sedangkan Umat Nabi Muhammad Saw berbuat maksiat berkali-kali didunia bila bertaubat dimasukkan disurga”.

Allah SWT memberikan keistimewaan bagi ummatnya Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam, diriwayat At Tarmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa Mengerjakan Sholat Subuh Berjamaah di lanjutkan dengan berdiam diri di dalam masjid sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan Sholat Sunnah 2 Rakaat, maka ia akan Mendapatkan Pahala Haji dan Umroh”.

Kelebihan lain ummatnya Rasulullah SAW, yakni adanya Malam Lailatul Qadar kalau kita mendapatkan malam tersebut kita akan mendapat pahala ibadah/sholat selama 83 tahun, ummat Nabi Muhammad SAW umurnya berkisar antara 60-70 tahun sedangkan umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun” Tuturnya.

Pada kesempatan ini Saya mengajak para jamaah untuk senantiasa memiliki rasa cinta kepada Rasulullah SAW, Salahsatu Kisah yang membuktikan bahwa Rasulullah SAW sangat cinta kepada ummatnya yaitu ketika Baginda Rasulullah SAW berjalan bersama sahabatnya Sayyidina Abu bakar tiba-tiba melihat seorang ibu menggendong anaknya, Lalu Baginda Rasulullah SAW, bertanya kepada sahabatnya Sayyidina Abu bakar bagaimana perasaan ibu itu ketika anaknya di lempar kedalam api, Sahabat menjawab sakit perasaan seorang ibu sakit begitu pun perasaanku ketika ada satu orang ummatku di lempar ke Neraka”.

Ada pepatah mengatakan bahwa Tak kenal maka tak sayang, sehingga mari kita lebih mengenal lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, pertama dengan cara memperbanyak bersholawat dengan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw,

Kedua “melalui kisahnya sehingga kita mengetahui sifat kerendahan hati dan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW kala itu, yang pada akhirnya kita lebih mencintainya, Dalam hadits qudsi mengatakan bahwa “siapa yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW maka kelak akan bersamanya di surga. Tutupnya.

Salahsatu warga atas nama Ruma saat di Minta keterangan terkait kegiatan safari subuh memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kedatangan bapak Dandim 1410/Btg di Dusun Bungloe khususnya di Masjid Babussa’adah memberikan motivasi bahwa kita seorang muslim harus tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah dan harus paham karena melaksanakan sholat suatu kewajiban ummat Islam” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan safari subuh Danramil 1410-01 Kapten Inf Sultan, Babinsa ramil 1410-01 Serda Nur Alim, tokoh masyarakat, tokoh agama serta Jamaah yang hadir berkisar 35 orang. (Irwan Patra)