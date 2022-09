All New Ertiga Hybrid Buktikan Lebih Irit Gunakan Bahan Bakar

MAKASSAR,UPEKS.co.id— All New Suzuki Ertiga Hybrid merupakan mobil berkelas LMPV (Low Multi-Purpose Vehicle) elektrifikasi pertama di Indonesia.

PT Megah Putra Sejahtera (MPS) dealer resmi Suzuki di kota Makassar memberikan kesemptan para Jurnalis merasakan langsung pengalaman mengendarai All New Suzuki Ertiga Hybrid.

Dalam acara ini bertajuk “Media Test Drive All New Ertiga Hybrid” dengan rute Makassar-Pangkep. Test drive dimulai dari Showroom PT Megah Putra Sejahtera (MPS) lalu finish di RM. Tahu Sumedang Pangkep.

General Manager (GM) PT Megahputra Sejahtera, Yesaya Roberto mengatakan, test drive ini tak lain tujuannya untuk membuktikan manfaat dari ISG (Integrated Starter Generator) serta Lithium-ion battery yang membuat kendaraan menjadi lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar.

“All New Ertiga Hybrid mencatatkan konsumsi bahan bakar rata-rata 2,9 liter, dengan kecepatan 44 kilometer per jam dan jarak tempuh sebesar 61 kilometer. Angka tersebut ialah hasil lomba uji efisiensi konsumsi bahan bakar yang diikuti oleh 15 Jurnali dari berbagai media cetak dan online di Makassar,” ungkapnya.

Kata dia, konsumsi bahan bakar setiap kendaraan sendiri dapat memiliki hasil akhir yang berbeda-beda tergantung pada banyak faktor. Diantaranya, kebiasaan, bobot pengemudi dan penumpang, teknik, dan cara berkendara, kondisi medan jalanan dan lalu lintas, serta pemakaian kelistrikan, seperti audio, lampu, atau AC.

“Selain menggunakan teknologi yang tepat, pengendara juga harus memastikan kendaraan melaju pada kecepatan optimal (bukan maksimal) guna menghemat penggunaan bahan bakar,” ucapnya.

Marketing Manager Suzuki PT Megahputra, M Said mengatakan, All New Ertiga Hybrid ini selain hemat dengan bahan bakar juga memiliki banyak keunggulan.

“Jarak tempuh Makassar-Pangkep sekitar 61 Kilometer, All New Ertiga Hybrid terbukti lebih hemat. Semakin jauh jaraknya semakin irit pula pemakaian untuk bahan bakar, dan juga memengaruhi cara injak gas dan remnya ini bisa jadi lebih irit lagi,” pungkasnya.

Kata dia, All New Ertiga Hybrid ini mengkombinasikan teknologi modern dan fitur yang canggih, All New Ertiga Hybrid hadir dengan 17 ubahan baru.

Selain ditambahkannya teknologi elektrifikasi sebagai komponen ubahan yang utama, terdapat pula ubahan dari segi interior maupun eksterior. Tetap mengusung pengalaman berkendara yang AMIN, yaitu Aman, Mewah, Irit, dan Nyaman.

Sementara itu, Asst. to Service Dept. Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengatakan, salah satu keistimewaan dari All New Ertiga Hybrid adalah kemampuannya meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar yang didapat melalui penerapan teknologi Suzuki Smart Hybrid.

Suzuki Smart Hybrid merupakan teknologi elektrifikasi yang terdiri dari beberapa komponen. Salah satu komponen utamanya adalah baterai Lithium-ion.

Meski komponen tersebut bebas perawatan, namun PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) tetap memberikan edukasi dan informasi ringan seputar baterai Lithium-ion kepada konsumen agar kinerja dan durabilitas baterai tetap terjaga serta bekerja optimal.

“Sebagai salah satu komponen vital di All New Ertiga Hybrid, baterai Lithium-ion memerlukan pemeriksaan ringan dengan cara mengikuti anjuran pemakaian agar keawetan dan usia pakai baterai terjaga dengan baik. Memeriksa baterai Lithium-ion dapat dilakukan secara mudah dan berbarengan dengan perawatan accu maupun komponen lain pada kendaraan pada umumnya secara berkala,” ucap Hariadi. (Mit)