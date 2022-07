Festival Film Makassar 2022 Hasilkan Pemenang

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Gelaran penghargaan Festival Film Makassar (FFM) 2022 resmi diumumkan. Malam puncak penghargaan ini terlaksana dengan meriah di Gedung Teater UC Makassar Ciputra School of Business.

Pada ajang penghargaan ini terdapat enam kategori yang diumumkan, yaitu kategori sutradara terbaik, aktor terbaik, aktris terbaik, sinematografi terbaik, skenario terbaik dan film terbaik.

Berikut adalah daftar pemenang penghargaan Fastival Film Makassar (FFM) 2022, yaitu :

1. Sutradara terbaik diraih oleh Adam (Far Away From Memories)

2. Aktor terbaik diraih oleh M. Arfah Rahman dalam film Tantarayya

3. Aktris terbaik diraih oleh Septheree dalam film Starlight

4. Sinematografi terbaik diraih oleh Kemarilah

5. Skenario terbaik diraih oleh Starlight

6. Film terbaik diraih oleh Adam (Far Away From Memories).

A. Azhari Syarif mewakili aktris terbaik mengatakan, meski ada beberapa kendala yang sempat dialami namun kecintaannya pada dunia film adalah motivasinya.

“Sukanya itu karena memang suka bikin film, yang menjadi dukanya itu karena baru awal buat film jadi kayak sulit juga diawal,” kata mahasiswa asal Universitas Hasanuddin ini. (mg01)