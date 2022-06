Pemberangkatan Gelombang Kedua, Kloter 3 Langsung ke Mekkah

Makassar, Upeks.co.id– Gelombang kedua pemberangkatan jemaah haji di embarkasi Makassar dimulai. Di Embarkasi Makassar, kloter 3 menjadi jemaah pertama dari 16 kloter pada gelombang kedua.

Rencananya, kloter 3 terdiri dari Kabupaten Bone, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Makassar, take off, pukul 19.35 Wita, Ahad (18/6/2022). Dijadwalkan mendarat Senin (20/6/22), pukul 03.25 WAS, di Bandara Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, diberangkatkan ke Mekkah.

Sebelum acara pelepasan jamaah yang terdiri dari 9 rombongan dan 35 regu terlebih dahulu menerima living cost dengan total 1.500 Riyal yang dapat digunakan selama melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, H Ali Yafid dalam sambutannya sebelum melepas para jemaah berpesan bahwa perbaiki niat sebelum melaksanakan ibadah haji.

“Setelah niat diluruskan saya harapkan tetap fokus melaksanakan ibadah sehingga dapat memperoleh haji mabrur, “imbuhnya.

Selain fokus melaksanakan ibadah, dirinya mengharapkan seluruh jamaah untuk menjaga nama bangsa, daerah kita selama di tanah suci karena kita ini adalah duta Indonesia selama jamaah berada di tanah suci.

Di akhir sambutannya Ali Yafid menegaskan tidak ada lagi perbedaan berdasarkan kedaerahan apakah itu Bone, Makassar Tana Toraja atau Toraja Utara jaga kekompakan dan persatuan selama melaksanakan ibadah.