Mantan Wapres JK Resmi Serahkan Kepemimpinan IKA Unhas ke AAS

900 Lebih Pengurus Pusat IKA Unhas Dilantik
Makassar, Upeks — Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) secara resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan Pengurus Pusat (PP) Ikatan Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin (Unhas) kepada Andi Amran Sulaiman (AAS).
Bertempat di Gedung JK Arenatorium (GOR) Kampus Unhas, Tamalanrea Makassar, Sabtu (14/5/2022), acara pelantikan Pengurus Pusat IKA Unhas ini berlangsung penuh keakraban. Tercatat lebih dari 900 alumni Unhas dikukuhkan dan dilantik sebagai Pengurus Pusat IKA Unhas masa periode 2022-2026.
Penyerahan pataka kepempinan dihadiri oleh Rektor Unhas, Prof Djamaluddin Jompa, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, legislator Senayan, Amir Uskara, Muhammad Aras dan Andi Iwan Darmawan Aras, Forkopinda dan sejumlah walikota dan bupati.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PP IKA Unhas, Andi Amran Sulaiman (AAS) dan Ketua Dewan Pelindung IKA Unhas Jusuf Kalla (JK) saling melontarkan pujian.
Andi Amran bercerita bahwa sewaktu masih mahasiswa dan sedang melakukan uji coba penemuan racun tikus, dirinya sempat ditemui oleh JK. Andi Amran masih mengingat dengan jelas pesan JK saat itu yang mengatakan penemuan racun tikus ini harus dikembangkan menjadi industri besar yang bisa membawa kemaslahatan umat.
“Pak JK memerintahkan kepada saya untuk membangun industri, tapi jangan sendiri. Harus kerjasama dengan yang serta kerja keras,’’ kata Amran. Saat itu, JK belum tahu namanya.
Dalam kesempatan itu, AAS juga berterimakasih dan memuji JK yang selama 25 tahun mampu memimpin IKA Unhas sehingga menjadi organisasi yang disegani dan mampu melahirkan alumni-alumni yang mumpuni di tingkat nasional dan internasional.
“Kalau Indonesia punya lebih banyak sosok seperti Pak JK, maka Indonesia dipastikan bakal lebih baik ke depan”, pujinya.
Sebagai Ketua IKA Unhas yang baru, pemilik Tiran Group itu akan membangun kolaborasi besar, yang diistilahkan Kolaborasi Untuk Negeri. ‘’Bila seluruh potensi alumni disinergikan, maka Indonesia Timur akan menjadi episetrum ekonomi nasional,’’ ungkapnya. Seperti diketahui, 52 persen potensi nikel dan kobalt berada di Sulawesi dan Maluku.
Sementara itu, dalam sambutannya, JK memuji AAS sebagai sosok muda yang punya etos kerja yang luar biasa.
“Pak AAS ini tidak diragukan lagi merupakan sosok muda, energik dan pekerja keras. Saya berharap dengan kepemimpinan Pak AAS, IKA Unhas makin mampu berkiprah di jenjang internasional dan membawa nama harum bagi IKA Unhas ke depan”, katanya.
JK juga menyampaikan bahwa alumni dapat diartikan produk perguruan. Klasifikasi kemampuan alumni menunjukkan kualitas perguruannya.
‘’Kalau alumninya hanya mampu di tingkat daerah, maka kelasnya adalah daerah. Yang tingkat nasional yang menghasilkan hak cipta dan lainnya,’’ kata JK, Wapres ke 10 dan ke-12 Republik Indonesia itu.
Dia mengingatkan tentang pentingnya kedisiplinan, mencaseperti halnya di Jepang. ‘’Di sana terlambat tiga menit dianggap bolos. Bisa ikut kuliah, tapi dianggap tidak hadir. Kalau di sini 30 menit masih bisa ikut,’’ katanya.
Kepada awak media yang mewawancarai, AAS menjelaskan bahwa 99 persen kepengurusan ini berangkat dari usulan dari para Ketua IKA Fakultas dan Ketua IKA Wilayah.
“Kami hanya mengakomodir saja. Semoga kepengurusan ini bisa menjadi trigger yang memacu lompatan-lompatan terobosan baru dalam kiprah IKA Unhas di jajaran nasional maupun internasional”, ujarnya.
Dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang besar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan kepeloporan IKA Unhas, kata AAS, dia yakin mampu membawa kesejahteraan rakyat Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.(rls)
Sebagai informasi, adapun susunan kepengurusan IKA Unhas adalah sebagai berikut:
PENGURUS PUSAT IKA UNHAS
KETUA UMUM : Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP
Ketua Harian I : Dr. Sukriansyah S. Latief, SH, MH.
Ketua Harian II : Prof.dr. Muh. Nasrum Massi, PhD
Ketua Harian III : H. Muhammad Ismak, SH, MH
Ketua Harian IV : Rahman Pina, S.Ip, M.Si
SEKRETARIS JENDRAL : Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si., I.P
BENDAHARA : Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, M.Si
1. WAKIL KETUA : H. Andi Iwan Darmawan Aras, M.Si
WAKIL SEKJEN : Dr. H. Muhammad Iqbal Samad Suhaeb SE, MT Ir.
WAKIL BENDAHARA : Muhammad Arafat, SP
A. BIDANG PERHUBUNGAN
Ketua : Ir. I Made Herdianta Gautama
B. BIDANG PEKERJAAN UMUM, PEMUKIMAN WILAYAH DAN TATA RUANG
Ketua : Ir. Abdul Mufti Radja, ST, MT, Ph.D. IAI
2. WAKIL KETUA: Prof. Dr. dr. Taruna Ikrar, PhD
WAKIL SEKJEN : Dr. Sawedi Muhammad, S.Sos, MSc.
WAKIL BENDAHARA : Dr. Ir. H. Sulhajji Jompa, Msc
A. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
Ketua : Dr. Andi Taufik, M.Si
B. BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
Ketua : Muhammad Iqbal Djawad., Ph.D
C. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Ketua : Ir. Suwardi Tahir, M.I.kom
3. WAKIL KETUA: Andi Idris Manggabarani, SE
WAKIL SEKJEN : Dr. Amir Mahmud, SE
WAKIL BENDAHARA : Drs. La Tunreng, MM
A. BIDANG EKONOMI DAN DUNIA USAHA
Ketua : Dr. Jimmy R. A. Torar, SE, MM.
B. BIDANG KEUANGAN, MONETER DAN PERBANKAN
Ketua : Ir. M. Taufik Anwar MM
C. BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Ketua : Sawaluddin Arif, S.T.
4. WAKIL KETUA: Dr. Andi Syahrum Makkuradde, SS, M.Si.
WAKIL SEKJEN : Munafri Arifuddin, SH.
WAKIL BENDAHARA : Apt. Yenny Ramli, S.Si
A. BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA
Ketua : Dr. Chaerul Amir, SH, MH.
B. BIDANG SENI DAN BUDAYA
Ketua : M.Nawir, S.S.
C. BIDANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT MILENIAL
Ketua : Yessy Yoana Ariestina, S.IP., M.AP.
5. WAKIL KETUA : A. Irwan Patawari, S.Si
WAKIL SEKJEN : Nursyamsi drg. M.Kes
WAKIL BENDAHARA : Ir. H. Anzhari Muin, M.Si
A. BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
Ketua : Sahman AT, S.Sos
B. BIDANG SUMBER DAYA ALUMNI DAN INOVASI
Ketua : M. Ramli Rahim, S.Si
6. WAKIL KETUA : Dr. Apt. H.A.M. Yagkin Padjalangi, M.Kes
WAKIL SEKJEN : Syamsinar, SP, M.Comm
WAKIL BENDAHARA : Ir. H. Ady Ansar, S.Hut.,M.M.Pub.,IPM
A. BIDANG AGAMA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
KETUA : H. Moh. Husni Thamrin, SKM,M.Kes
B. BIDANG TANGGAP DARURAT DAN BENCANA ALAM
KETUA : Drs. Umar Arsal Alhabsy
C. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Ketua : Dr. Ir. Ilyas Asaad, M.P., M.H
7. WAKIL KETUA : Ir. A. Bachrianto Bahtiar, M.Si
WAKIL SEKJEN : Dr. Ir. Abd. Haris Bahrun, M.Si.
WAKIL BENDAHARA : Ir. Sukardi Haseng
A. BIDANG KOPERASI DAN UMKM
Ketua : Suharman Usman, SS.
B. BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Ketua : Ir. H. A. Muh. Tamsil, MP, IPU
C. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ketua : Dr. Ir. Abd. Rasyid , M.Si
8. WAKIL KETUA: Prof. Dr. Muhammad Amri, Ph.D
WAKIL SEKJEN : Prof. Ir. Muhammad Yusuf, S.Pt., Ph.D., IPU
WAKIL BENDAHARA : Poppy Trisnawati, S.Sos, MM.
A. BIDANG PENDIDIKAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Ketua : Dr. Ing. Wahyudi Hasbi, S.Si, M.Kom
B. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KAJIAN STRATEGIS
Ketua : Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin M.Kes
9. WAKIL KETUA: Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE
WAKIL SEKJEN : Dr. Sakka Pati, SH, MH.
WAKIL BENDAHARA : drg. Sukreni Abdullah, M.Kes.
A. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Ketua : Meisy Papayungan, MSCPH
B. BIDANG KESEHATAN
Ketua : Dr. dr. Warsinggih, SpB-KBD
C. BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Ketua : Dr. Zulkifli Aspan, SH, MH
10. WAKIL KETUA: Ir. Andi Muhammad Irfan AB.
WAKIL SEKJEN : Apt. Drs. Hamka Hasan, M.KO
WAKIL BENDAHARA : Dr. Ir. Ayu Kartini Parawangsa, MP.
A. BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN
Ketua : Prof. Dr. Hasrullah, M.Si
B. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Ketua : Laks.TNI. Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M.,M.S., M.Si.
11. WAKIL KETUA: Dr. Nasruddin Nawawi, MM
WAKIL SEKJEN : Ir. Marwan R. Hussein
WAKIL BENDAHARA : Ir. Sri Asri Wulandari
A. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Ketua : Dr. Ir. Sudirman Numba.
B. BIDANG KETENAGAKERJAAN
Ketua : Achmad Nur Harun Ar Rasyid, SH.
C. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Ketua : Dr. Eng. Ir. Dewiani, MT.
Sedang PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT IKA UNHAS PERIODE 2022 – 2026 antara lain
DEWAN PELINDUNG
Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
DEWAN KEHORMATAN
Andi Sudirman Sulaiman .ST
DEWAN PENASIHAT
Dr. H. Das’ad Latif S. Sos.S.Ag.M. Si Ph.D
DEWAN PERTIMBANGAN
Prof. Dr. Aswanto, SH, M. Si, D.F.M
Ex Officio :
Ketua IKA Fakultas se Unhas
DEWAN PEMBINA
Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH
DEWAN PAKAR
Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B.Sp. O
Ex Officio:
Wakil-Wakil Rektor, dan Dekan-dekan Fakultas Se-Unhas. (*)