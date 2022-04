Toyota Kembali Berpartisipasi di Indonesia International Motor Show 2022

Jakarta, Upeks – PT Toyota-Astra Motor kembali berpartisipasi di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 dengan menampilkan berbagai model – termasuk kendaraan elektrifikasi dan Gazoo Racing – pada booth seluas 952 m2 di pameran yang berlangsung dari 31 Maret—10 April 2022, di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pada Opening Day di tanggal 31 Maret 2022, sebanyak total 11 unit kendaraan ditampilkan di booth Toyota. Di antaranya adalah kendaraan elektrifikasi seperti Prius PHEV, C+pod, New Corolla Altis HEV, Corolla Cross HEV, Camry HEV, serta yang paling spesial adalah Kijang Innova EV Concept yang khusus ditampilkan untuk pertama kalinya hanya di Press Day (Opening Day).

Selain itu, ada Gazoo Racing model Fortuner GR Sport dan GR Supra, serta produk baru Toyota yaitu All New Voxy, dan model-model kendaraan yang mendapatkan insentif PPnBM seperti Agya dan Calya.

Public Day yang berlangsung dari 1—10 April 2022, juga terdapat 11 unit di booth Toyota, yang terdiri dari Camry HEV, Prius PHEV, C+pod, New Corolla Altis HEV, Agya, Veloz TSS, Raize, Rush GR Sport, Fortuner GR Sport, All New Voxy, dan Avanza TSS. Selain itu, unit test drive yang disediakan untuk customer yaitu New Fortuner, Avanza TSS, dan Veloz TSS.

President Director PT Toyota-Astra Motor, Susumu Matsuda, menyebutkan bahwa sebagai perusahaan mobilitas (mobility company), Toyota berkomitmen untuk menghadirkan Total Mobility Solution.

“Komitmen itu tidak hanya sebatas menyediakan alat transportasi, tetapi lebih dari itu, Toyota juga ingin dapat memenuhi semua kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia yang beragam, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup serta melestarikan lingkungan di sekitar, demi terciptanya mobility happiness for all,” ujar Matsuda, hari ini.

“Semoga dengan partisipasi Toyota di IIMS 2022, diharapkan menjadi One Stop Solution bagi kebutuhan mobilitas pelanggan, serta menjadi salah satu wujud implementasi dari multi pathway Toyota dalam pengembangan teknologi elektrifikasi di Indonesia. Tidak hanya itu, semoga pameran ini juga dapat memegang peran penting dalam pemulihan industri otomotif nasional,” kata Henry Tanoto, Vice President Director PT Toyota-Astra Motor.(rls)