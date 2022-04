Funtastic Anniversary Phinisi Point ke-5

Makassar, Upeks–Tepat di hari kartini Phinisi Point merayakan Anniversary yang Ke-5 Tahun 21 April 2022. Perayaan anniversary kali ini bertema Funtastic, kekompakan dan sikap Fun serta energi dari Phinisi Point adalah visi di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya.

Menjelang perayaan Anniversary Phinisi Point banyak kegiatan menarik yang di telah selenggarakan diantaranya Ran 5 Fest, event ini dirangkaikan dengan moment bulan Suci Ramadhan.

“Pada perayaan kali ini kami ingin memberikan kesempatan dan pengalaman terbaik kepada seluruh sahabat PIPO di Phinisi Point dengan mengadakan Charity bersama Anak Yatim Piatu dari Panti Asuhan Mawaddah Warahmah serta perlombaan bernuansa Ramadhan dan Live Kultum di Instagram Phinisi Point yang akan menemani sahabat PIPO menunggu waktu saat berbuka puasa,” Ujar Adelia, Public Relation PIPO dalam siaran persnya kepada Upeks, Kamis (21/4/2022).

Rangkaian kegiatan acara pada hari ini 21 April 2022 antara lain Vaksin Booster, Ceremonial Pemotongan tumpeng, Charity ( Bermain bersama anak Yatim Piatu), Pertunjukkan Bedug, Special Performance dari Ergas Show, Fashion Show Deacy Hayer Modelling School, Tari Arabian, SD Telkom, Fafa and The Band, Duet Kolase, Dance This Time or Africa, Perform Tictac, dan masih banyak keseruan lainnya di anniversary 5th Phinisi Point.

Turut Hadir di Anniversary 5th Phinisi Point Chief Development Officer Andre Prasetyo Tanta, CEO Phinisi Hospitality Indonesia Anggiat Sinaga, General Manager Hotel Dalton Ambo Tuo, General Manager Hotel Almadera Makmur, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto, Corporate DOSM Phinisi Hospitality Indonesia Ellen Tanti Martha, Corporate Human Resources Phinisi Hospitality Indonesia Jamil, Sek Dinas Pariwisata Makassar A. Tenri Lengka, SH., Msi, Pimpinan BNI Kanwil Makassar Muhammad Arafat, Kapolsek Mariso AKP Rizkiana SH, MM, Kepala kantor Camat Mariso Juliaman S,Sos, Kepala BPBD Makassar Achmad Hendra Hakamuddin., General Manager Phinisi Point, Willem Andry.

“Di hari kartini ini tentu sangat spesial untuk kami karena bertepatan dengan anniversary phinisi point ke 5, menyambut anniversary banyak kegiatan-kegiatan menarik yang kami suguhkan kepada pengunjung tentunya. Dan selanjutnya, saya berharap phinisi point bisa menjadi mall yang menginspirasi serta menjadi menjadi mall nomor 1 di Makassar dan untuk para pecinta fashion, Kuliner, Exhibition, wajib datang ke Phinisi Point karena bakal banyak event dan kejutan menarik buat Sahabat PIPO,” ujar Willem Andry, General Manager Phinisi Point (*)