Annniversary ke-5, PIPO Rayakan dengan Tema Funtastic

Makassar, Upeks–Memasuki usia kelima, Mal Phinisi Point (PIPO) mengusung tema Funtastic. Tahun ini diharapkan menjadi momentum recovery pasca pandemi.

Perayaan anniversary ini digelar dengan meriah di Lobby Upper PIPO, Kamis (21/4/2022).

General Manager Phinisi Point, Willem Andry, mengatakan lima tahun ini Pipo telah melakukan banyak even. Termasuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan protokol kesehatan yang ketat selama dua tahun terakhir saat pandemi.

Kedepan, pihaknya semakin gencar melaksanakan kegiatan dengan bekerjasama berbagai pihak.

Dia mengaku, pihaknya telah menyusun banyak event 2022 ini.

CEO Phinisi Hospitality Indonesia Anggiat Sinaga, mengatakan, pasca pandemi ini, kegiatan bisnis harus semakin diperkuat sebagai bentuk recovery.

Dia berharap agar pihak manajemen selalu melakukan evaluasi untuk memperbaiki mutu dan kualitas PIPO.

Perayaan anniversary kelima ini bertema Funtastic. Kekompakan dan sikap Fun serta energi dari Phinisi Point adalah visi di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya

Menjelang perayaan Anniversary Phinisi Point banyak kegiatan menarik yang di telah selenggarakan diantaranya Ran 5 Fest.

Selain itu, Pipo mall juga mengundang secara khusus anak panti asuhan untuk berbuka puasa, mereka juga diberikan santunan oleh pimpinan Pipo Hospitality.

“Event kali ini kami ingin memberikan kesempatan dan pengalaman terbaik kepada seluruh sahabat PIPO di Phinisi Point dengan mengadakan Charity bersama Anak Yatim Piatu dari Panti Asuhan Mawaddah Warahmah,” tutur Adelia, Public Relation PIPO.

Kemeriahan hari jadi Pipo dirangkaikan dengan perlombaan bernuansa ramadan dan Live Kultum di Instagram Phinisi Point.

Beberapa rangkaian acara lainnya antara lain vaksin booster, ceremonial Pemotongan tumpeng, charity ( Bermain bersama anak yatim piatu.

Pertunjukkan bedug, special performance dari Ergas Show, Fashion Show Deacy Hayer Modelling School, Tari Arabian, SD Telkom, Fafa and The Band, Duet Kolase, Dance This Time or Africa, Perform Tictac, dan masih banyak keseruan lainnya di anniversary 5th Phinisi Point. (*)