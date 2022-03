PT BBM Resmikan Dealer Terbarunya di Maros, Targetkan 350 Unit Penjualan

MAKASSAR,UPEKS.co.id— PT Bosowa Berlian Motor (PT BBM) selaku Authorized Dealer Mitsubishi Motors meresmikan dealer terbarunya di Kabupaten Maros, Jl DR. Ratulangi, No. 163.

Branch Manager Bosowa Berlian Motor Maros, Andi Sulaeman mengatakan, Dealer Bosowa Berlian Motor Maros ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros di masa pandemi.

Selain itu, Bosowa Berlian Maros tentunya diharapakan dapat meningkatkan penjualan kendaraan Mitusbishi Motors seperti New Xpander, New Xpander Cross, New Pajero Sport di kelas Passenger Car serta L300 dan New Triton di kelas Light Commercial Vehicle.

“Penjualan ditargetkan dapat mencapai rata-rata 25 unit per bulan atau akumulasi tahunan mencapai 350 unit hingga akhir tahun 2022,” ungkap Andi Sulaeman.

Sementara itu, National Operation PT Bosowa Berlian Motor, Firmansyah Ichsan mengatakan, Kabupaten Maros salah satu peluang terbesar sebagai daerah perkembangan otomotif.

“Untuk market share Maros memberikan kontribusi diangka 37 persen dari market share Sulawesi Selatan. Diharapkan 2022 ini, bisa mencapai target penjualan dan bisa meningkat hingga 30 persen,” ucap Firmansyah.

Disamping itu, After Sales Service Division Head, Agus Andriana mengatakan, untuk peningkatan layanan After Sales dengan 8 Stall Service yang terstandarisasi serta ditangani oleh mekanik yang handal.

“Tentunya membuat Bosowa Berlian Maros dapat mencapai target service hingga 200 unit enrty service sebulan atau rata-rata 1.800 unit entry service hingga akkhir tahun 2022,” ujar Agus.

Untuk merayakan kehadiran layanan 3S (Sales, Service, Sparepart) Dealer Mitsubishi Motors di Maros, PT Bosowa Berlian Motor memberikan paket Program Service khusus di Dealer Mitsubishi Maros.

Adapun paket program service yang berlaku mulai 30 Maret hingga 30 April 2022 diantaranya, diskon harga spareparts 10 persen, diskon harga Aplikasi anti tikus sebesar 40 persen, gratis layanan fogging anti bacterial dan virus, gratis pengecekan berkala 15 item. (Mit)