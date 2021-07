Meal Box Solusi Makan Enak di Tengah Pandemi

MAKASSAR, Upeks.co,id–Situasi pandemic Covid-19 yang semakin meningkat membuat hampir semua pemilik usaha harus memutar otak agar tetap bisa bertahan dan terus produktif. Hal ini juga terjadi pada usaha perhotelan yang turut menjadi sector yang sangat terdampak oleh virus yang masih terus mewabah di Indonesia.

Sebagai upaya untuk dapat tetap bertahan, Hotel The Rinra yang beralamat di Jalan Metro Tanjung Bunga No. 2 di Makassar menawarkan paket Meal Box yang menyasar semua lapisan masyarakat baik yang tetap tinggal dirumah maupun orang-orang yang harus tetap bekerja di kantor.

Paket Meal Box yang ditawarkan Hotel The Rinra dibanderol dengan harga Rp65.000 yang terdiri dari 5 pilihan menu dan masing-masing sudah termasuk 1 gelas es teh yang dikemas sesuai kebutuhan pesan antar atau take away.

Adapun pilihan menunya yakni Sotong Bakar Kecap, Ayam Bakar BBQ, Nasi Goreng Coto, Chicken Katsu dan Daging Masak Kemangi. Semua menu tersebut dibuat langsung oleh Chef hotel dengan predikat bintang 5 tersebut dengan porsi yang cukup banyak dan lengkap dengan condiment atau sajian pendamping dan dikemas dalam wadah anti air dan dijamin higienitasnya.

Marcom Manager Hotel The Rinra, Azis Munawir manyampaikan pihaknya terus berupaya agar semua produk yang dihasilkan dari hotelnya baik berupa layanan kamar maupun produk F&B dapat diakses melalui berbagai channel termasuk media social.

“Setiap hari kami selalu memperbaharui informasi yang kami tampilkan di social media dengan tujuan agar tamu-tamu yang sudah sering datang ke tempat kami maupun costumer baru selalu mendapatkan informasi kekinian mengenai apa saja yang tawarkan,” ungkapnya, Jumat 23 Juli 2021.

Disamping itu, pihaknya juga menyampaikan semua informasi tentang promo-promo hotel The Rinra melalui pesan otomatis ke semua nomor kontak yang ada di database.

Sementara itu, Chef Executive The Rinra, Syahril Palla yang kerap disapa Chali menuturkan, bahan-bahan makanan yang diolah didapurnya merupakan bahan makanan yang telah melalui screening yang ketat mulai dari supplier sampai saat pengolahan dan penyajian. “Kami selalu memastikan makanan dan minuman yang dinikmati pelanggan kami adalah olahan terbaik dengan cita rasa yang berkelas,” tutupnya.

Manajemen Hotel The Rinra berharap dengan adanya paket Meal Box ini masyarakat akan terbantu dan tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari dan menentukan makanan yang akan mereka konsumsi baik di rumah maupun di kantor. Meal Box The Rinra, Solusi Makan Enak ditengah Pandemi. (rls)