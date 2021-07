Honda N7X Hadir Roadshow Pertama Kali di Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id- Mobil konsep Honda N7X hadir untuk pertama kalinya di kota Makassar melakukan Roadshow, di luar pulau Jawa. Honda N7X hadir di Atrium Trans Studio Mall Makassar mulai 7 hingga 11 Juli 2021.

Roadshow di Makassar merupakan penutup dari rangkaian acara Roadshow yang telah berlangsung di beberapa kota besar di Indonesia sejak bulan Juni 2021.

General Manager Region II Main Dealer Honda, Andy Antonius mengatakan, area luar pulau Jawa yaitu kota Makassar merupakan salah satu kontributor penjualan tertinggi kami.

“Kontribusi tertinggi dari penjualan Honda di Sulawesi Selatan sebesar 65,4 persen dengan total penjualan sebanyak 2.670 unit,” ungkap Andy.

Sementara periode semester pertama tahun 2021, Honda berhasil meraih total penjualan 4.082 unit di Pulau Sulawesi.

“Kami yakin mobil konsep ini akan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari konsumen Honda di Makassar. Kami menargetkan penjualan 110 unit, dari enam diler di Makassar selama lima hari roadshow,” jelasnya.

Kata dia, mobil konsep bernama New 7 Seater eXcitement (N7X) dikembangkan sebagai sebuah mobil yang memadukan pengalaman berkendara.

Display mobil Honda N7X Concept di kota Makassar tampil dengan menarik di dalam sebuah kotak kaca yang disertai dengan teknologi LED transparan.

Tidak hanya menunjukkan tampilan asli mobil, kotak kaca ini juga dapat menampilkan visual-visual menarik yang menjelaskan mengenai mobil konsep N7X.

Sementara itu, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy mengatakan, mobil konsep N7X dirancang dan dikembangkan oleh Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd., berdasarkan studi ekstensif dari konsumen di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

“Mobil konsep ini mengadopsi berbagai keunggulan dari Multi Purpose Vehicle (MPV) dan Sport Utility Vehicle (SUV) untuk menciptakan mobil 7-seater yang lengkap untuk digunakan di berbagai kondisi jalan,” ujarnya.

Dari tampak luar, Honda N7X Concept menampilkan bodi yang ramping dengan garis yang tajam, kap mesin yang kokoh dan ban berukuran besar untuk menyempurnakan tampilannya yang kuat sekaligus elegan.

Selain mobil konsep N7X ini, pameran Honda di Makassar juga menampilkan Honda Mobilio dan Honda City Hatchback. “Konsumen juga bisa mendapatkan penawaran spesial berupa bunga rendah 0 persen, angsuran ringan mulai dari Rp1 juta, tenor hingga 7 tahun, DP rendah dan keringanan lainnya melalui program penjualan,” pungkasnya. (Mit)