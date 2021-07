Ayo Dukung Virda, Finalis Duta Kampus Sulsel dari UMI

MAKASSAR.UPEKS.co.id–Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI selalu tampil menggembirakan dalam berbagai even kompetisi. Kegiatan terbaru, Pemilihan Duta Kampus Sulsel yang digelar Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia.

Delegasi UMI merupakan mahasiswi angkatan 2019 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) UMI atas nama Meira Varda Ananti. Dia salah satu finalis Duta Kampus Sulawesi Selatan 2021.

Saat dihubungi, Rabu (14/7/2021), Duta Kampus Islami UMI 2021 ini mengaku, momen tersebut akan menjadi catatan pengalaman penting bagi kemajuan dirinya ke depan.

“Bagi saya, ini kesempatan yang tidak akan saya temui di waktu yang lain. Karena hal ini akan menjadi best experience yang akan terus saya ingat di rekam jejak karir saya ke depan,” beber Virda.

Dikatakannya, ini juga bentuk apresiasi diri saya terhadap pengetahuan dan potensi yang saya miliki sehingga dapat saya aplikasikan terhadap banyak orang juga social networking saya ke depan,” sambungnya.

Dalam mengikuti kompetisi pemilihan Duta Kampus Sulsel 2021 ini, peserta lomba dengan Quote ‘Defenition of my Power: Brain, Beauty, Behavior, Believe, Brave’ itu, membawa almamater hijau sebagai satu satunya delegasi dari UMI yang berasal dari Fakultas Hukum UMI.

“Saya merasa sangat bangga karena melalui ajang ini saya dapat berkompetisi secara professional dan juga memperluas lagi relasi saya oleh seluruh peserta yang berasal dari banyak kampus di Sulsel,” bebernya. (rls).