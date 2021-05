Apel Siaga May Day, AKBP Kadarislam : Berikan Rasa Aman Untuk Masyarakat 

MAKASSAR, UPEKS.co.id –Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Muhammad Kadarislam Kasim, memimpin langsung Apel Siaga dalam rangka kesiapan pengamanan hari buruh (May Day), Sabtu (1/5/21).

Dalam Sprin May Day, personel Polres Pelabuhan agar tetap melaksanakan On Call/Stand by di Mapolres dan melaksanakan pengamanan apabila ada aksi unjuk rasa.

“Meskipun diwilayah kita tidak ada aksi demonstrasi, namun seluruh personel diharapkan tetap siaga untuk menyikapi perkembangan situasi yang ada diwilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar, jangan underestimate dengan situasi kita aman, ” kata AKBP Kadarislam.

“Kita berdoa dan berharap situasi dalam wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar tetap aman dan kondusif. Berikan rasa rasa aman untuk masyarakat, ” imbuh Kadarislam.(Jay)