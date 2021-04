Sambut Ramadan, Bupati Luwu Timur Ikut Ngaji On The Street di Sorowako

Makassar, Upeks.co.id–Komunitas Sahabat Hidayah Sorowako menggelar kegiatan dakwah ngaji on the street dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah/2021 M. Acara ngaji on the street ini dihadiri Bupati Luwu Timur, H. Budiman di taman X pelangi Sorowako Kecamatan Nuha, Jumat (09/04/2021).

Dakwah Ngaji on the street ini di isi tausiyah dua Tokoh agama yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Nuha, Ust. Abdu Unji dengan tema tausiyah bersiap menyambut ramadan dan Ketua FKUB Luwu Timur, H. Ardias Barah dengan tausiyahnya Ramadhan Bulan Spesial.

Bupati Luwu Timur, H. Budiman dalam sambutannya mengatakan, memasuki bulan ramadhan, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur Forkopimda membahas pelaksanaan ibadah ramadhan sebagaimana arahan surat edaran Menteri Agama, dimana salah satu poinnya mengatakan pelaksanaan ibadah sholat jamaah di bulan ramadan bisa dilakukan di masjid/mushala dengan catatan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Budiman juga mengajak seluruh aparat Pemerintah agar selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Menurutnya, sebaiknya-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.

“Kalau ada warga yang datang meminta pelayanan, sapalah lebih dahulu. Minimal ada kesan baik yang dirasakan masyarakat saat menerima pelayanan,” jelasnya.

Orang nomor satu di Luwu Timur ini juga mengatakan, menjadi pelayan masyarakat itu memang melelahkan dan membutuhkan suplemen. Namun menurutnya, suplemen terbaik itu adalah doa dari seluruh masyarakat Luwu Timur.

Terakhir, Budiman juga mengajak semua masyarakat untuk kembali bersatu membangun daerah menuju Luwu Timur yang maju dan mandiri. “Mari kita satukan tekad, proses demokrasi telah selesai. Saya harapkan dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat Luwu Timur,” tandasnya.

Ketua Komunitas Sahabat Hidayah Sorowako, Dodi Salemba mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya dakwah untuk mengajak masyarakat utamanya generasi muda agar mau terlibat dalam majelis ilmu. (rls)