Result & Super Reunion Indonensia Idol Special Season

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Sebanyak 37.000 partisipan audisi Indonesia Idol pada 8 Juni 2020 lalu. Kini tersisa The Best 2 Standing akan segera menjadi The Special 1 yakni Mark dan Rimar sebagai Grand Finalist. Mereka mengikuti audisi melalui berbagai platform online dan juga bekerjasama dengan musisi-musisi terbaik; LaleIlmaNino, Yovie Widianto dan Weird Genius.

Juara 1 nantinya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 150.000.000 plus sebuah mobil, sedangkan juara 2 berhak atas uang sebesar Rp 100.000.000 dan juga mobil. Kesuksesan Indonesian Idol Special Season juga tidak lepas dari para sponsor yang ikut memeriahkan acara.

Seperti SiCepat, Sido Muncul, Ultrajaya, Mie Sedap dan Smartfren. Bagi para pendukung masing – masing grand finalis, bisa memberikan dukungannya dengan cara vote di aplikasi RCTI+ dan SiCepat. Selain di layar RCTI, Grand Final Indonesian Idol Special Season juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

Programming & Acquisition Director RCTI, Dini Putri mengatakan dimasa pandemi menjadi berat bagi RCTI dapat menanyakan program – program berkualitas secara konsisten, seperti halnya Indonesian Idol Special Season yang akan mencapai puncaknya.

Namun patut dirinya syukuri bahwa pencapaian rating/share Indonesian Idol Special Season ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun. Pastinya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Mark dan Rimar bisa menjadi grand finalis, karena memang perjuangan mereka bisa sampai Grand Final tentunya tidak mudah.

“Puji Tuhan, di malam kita akan jadi saksi lahirnya juara Indonesian Idol Special Season. Bulan April 2021, juga sangat special karena bertepatan dengan 17 tahun mengudaranya TV Program Indonesian Idol. Seiring bertambahnya usia, Indonesian Idol lebih dari sekedar TV Program tapi merupakan kontributor yg prima dalam melahirkan penyanyi-penyanyi yg berprestasi di industri musik Indonesia,” ungkap Dini saat press conference

melalui live streaming Grand Final Indonesian Idol, Senin Malam (26/4/2021).

Sementara VP – Head of Production Operation Division RCTI Fabian Dharmawan, mengatakan untuk merayakan sweet seventeen, pihaknya akan rayakan bersama Superband Dewa, Padi Reborn, Ungu, BCL, Krisdayanti dan Mulan Jameela, Anneth dan juga menampikan special ex-Pasto Reunion, Rayen dan Meltho yg untuk pertama kalinya setelah lebih dari 10 tahun tampil bersama kembali di televisi.

“Keberhasilan program Indonesian Idol Special Season hingga babak Grand Final dan Result ini juga tidak lepas dari peran Fremantle selaku pemegang lisensi hak siar Indonesian Idol. Indonesian Idol yang mengudara di RCTI sejak 9 April 2004 hingga sekarang, artinya sudah 17 tahun menjadi rumah untuk para idola Indonesia,” ucapnya.

Sedangkan Co Managing Director Fremantle Victor Ariesza mengatakan Indonesian Idol kali ini sangat spesial. Selain karena berjalan di masa yang spesial, ini juga merupakan momen

Indonesian Idol mencapai usia 17 tahun, jadi ini seperti sweet seventeen, umur remaja, yang pastinya semoga terus semakin dewasa dan berkembang dalam berkreasi.

“Semoga Indonesian Idol terus dapat melahirkan idola-idola baru Indonesia, benar-benar menjadi Home of the Idols Result Reunion, tidak hanya menjadi moment penentuan siapa yang menjadi The Next Indonesian Idol, tetapi juga menjadi sebuah ajang reuni besar bagi keluarga Indonesian Idol,”ujarnya. (Rasak).