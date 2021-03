New AIRism Cotton, Pesona dan Kenyamanan T-Shirt Multi Proteksi

MAKASSAR.UPEKS.co.id— Banyaknya waktu di rumah semenjak pandemi, menjadikan kebutuhan akan pakaian nyaman meningkat dan merupakan komponen penting untuk tetap produktif.

Hal yang sama ketika berada di luar untuk menjalankan berbagai tugas dan jadwal, kenyamanan pakaian tetap menentukan seberapa optimal aktivitas dalam satu hari.

Menariknya, UNIQLO baru saja menambahkan pilihan lain untuk melengkapi lini AIRism yakni AIRism Cotton t-shirt untuk wanita, yang mana sebelumnya lini AIRism Cotton diperuntukkan untuk pria.

As cotton is the holy grail of true comforts, kehadiran t-shirt ini direalisasikan untuk melengkapi kesuksesan dari AIRism Cotton pria yang kini menjadi andalan banyak kalangan. Lini AIRism dikenal dengan serangkaian pakaian yang akan memastikan Anda tetap merasa segar dengan kesejukan yang tercipta dari sederet teknologi yang teradaptasi, salah satunya AIRism.

AIRism Cotton menggabungkan teknologi yang telah mendominasi berbagai item koleksi UNIQLO tersebut dengan kenyamanan material katun. Metode hybrid membuat kaos ini memiliki poin exceptional yang menempatkan katun pada bagian terluar, untuk menonjolkan sebuah estetika dan potongan berkarakter, serta AIRism pada bagian dalam kain.

Fabrikasi halus dari t-shirt New AIRism Cotton memiliki fitur DRY-TECHNOLOGY yang mengeringkan dengan cepat. Selain itu, kenyaman dari t-shirt ini juga terbentuk dengan hadirnya COOL Touch, sifat kain yang elastis, dan fitur moisture-wicking yang mengeliminasi kelembaban dan menyerap keringat dari kulit, membawanya kebagian luar kain.

T-shirt yang menemani Anda menyelesaikan deadline pekerjaan hingga bersantai di sofa dengan varian warna seperti putih, pink, hingga navy.Tampilan dari AIRism Cotton bermodel crew neck ini, memiliki daya pikat versatile sebagai item basic yang dapat dipakai menjadi innerwear atau atasan kasual yang chic.

Bersamaan dengan peluncuran dari AIRism Cotton untuk wanita, penyegaran juga dilakukan pada lini AIRism Cotton untuk Pria, berupa pilihan warna yang kini bertambah dengan kehadiran palet natural dan blue untuk melengkapi kebutuhan penggemar dari t-shirt katun brilian ini.

Anda akan menemukan kenyamanan sebuah t-shirt yang mendukung mobilitas di rumah maupun di luar rumah, yang sekaligus mewujudkan tampilan sophisticated saat beraktivitas. Pastikan untuk tidak melewatkan kenyamanan yang utuh dari AIRism Cotton and have fun with it. (Mimi).