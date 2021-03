Huawei Raih Penghargaan Bergengsi Prime Minister Award

JAKARTA, UPEKS.co.id– Thailand resmi memberikan anugerah Special Prime Minister Award dan menetapkan Huawei sebagai ‘Digital International Corporation of the Year’. Anugerah penghargaan Special Prime Minister Award diserahkan oleh Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayut Chan-o-cha kepada CEO Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd., Abel Deng.

Penghargaan ini merupakan wujud pengakuan atas dukungan dan kontribusi Huawei bagi masyarakat Thailand sejak kehadirannya di negara tersebut 21 tahun yang lalu.

Huawei menjadi satu-satunya perusahaan global yang beroperasi di Thailand yang memperoleh anugerah bergengsi tersebut.

Momen Pemberian penghargaan yang digelar di Gedung Pemerintahan juga dihadiri oleh Nuttapon Nimmanphatcharin, President/CEO of Digital Economy Promotion Agency (DEPA).

“Anugerah Digital Award dari Perdana Menteri merupakan pengakuan terhadap organisasi yang produk serta solusinya, berhasil membantu mendorong pengembangan teknologi digital dan pengembangan inovasi,” ujar Nuttapon dalam keterangan resminya, yang diterima Upeks, Rabu (10/3/2021).

Adapun kriteria penghargaan khusus Perdana Menteri mencakup keunggulan di bidang pengembangan teknologi digital yang mampu mendukung perusahaan, layanan dan masyarakat; penerapan teknologi digital yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Termasuk membangun masyarakat dan menguatkan budaya Thailand sehingga menjadi lebih baik dan lebih terjamin; penanaman investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja di Thailand; dan perkembangan sosial dan lingkungan yang mendukung ekonomi lokal dan internasional. Huawei menerima skor tertinggi dari dewan penilai yang memiliki reputasi dan kredibilitas tinggi.

“Kolaborasi kami dengan Huawei telah menjadi sentra dari pembangunan negara dan memiliki posisi yang sangat penting dalam hal pendayagunaan teknologi untuk keperluan tanggap darurat, dari penanggulangan bencana alam, ancaman keamanan, hingga krisis kesehatan. Selama pandemi Covid-19, Huawei segera menerapkan teknologi mereka yang menjadi teknologi terdepan di dunia yaitu AI-assisted solutions dan teknologi 5G guna

mendukung tim kerja medis negara di rumah sakit-rumah sakit pemerintah,” katanya.

Nuttapon menambahkan, baru-baru ini, Pusat Inovasi Ekosistem 5G atau 5G Ecosystem Innovation Centre (5G EIC) pertama di Thailand resmi dibuka di kantor depa, berkat kolaborasi Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital, Badan Promosi Ekonomi Digital (depa) dan Huawei.

“Kemitraan kami dengan Huawei serta kemampuan kami dalam memanfaatkan teknologi 5G menjadi keunggulan kami dalam meningkatkan daya saing bisnis. Kami sampaikan selamat kepada Huawei atas pencapaian ini. Kami berterima kasih atas komitmen dan upaya berkelanjutan Huawei untuk membantu mendorong pengembangan perekonomian digital di negara ini,” jelasnya.

Sementara CEO Huawei Thailand, Abel Deng mengatakan, Huawei Technologies merasa sangat terhormat menerima anugerah penghargaan tersebut.

“Di Huawei, kami sangat menjunjung tinggi dan menghargai kemitraan jangka panjang. Kami berkomitmen untuk membangun kerja sama yang kuat dengan pelanggan dan mitra untuk terus mendukung keberadaan Thailand agar selalu berada di garis terdepan di era digital,” katanya.

Dengan misi ‘Grow in Thailand, Contribute to Thailand’, sambung dia, Huawei memperkuat komitmennya untuk membantu negara negara ini menuju Thailand 4.0 dan menjadi hub digital di kawasan Asia Pasifik, serta memastikan tidak ada faktor-faktor penting yang tertinggal.

“Kami akan menghadirkan dunia digital ke setiap individu, rumah dan organisasi, untuk mendukung terwujudnya Thailand yang sepenuhnya terhubung dan cerdas,” pungkasnya. (eky/rls).