Honda City Hatchback RS Meluncur di Makassar, Desainnya Sporty Fiturnya Kekinian 

Makassar, Upeks.co.id— PT Honda Prospect Motor telah memperkenaikan Honda City Hatchback RS untuk pertama kalinya di Indonesia, dalam acara peluncuran virtual yang tayang pada tanggal 3 Maret 2021 lalu di Channel Youtube Hondaisme.

Memperkuat eksistensi Honda di segmen Hatchback yang dekat dengan gaya hidup anak muda, Honda City Hatchback RS tampil dengan desain sporty, fitur fitur terkini dan mesin bertenaga terbesar di kelasnya. Sebagai bukti eksistensi Honda di Indonesia, maka acara pun akan dilanjutkan pada launching regional, khusus untuk Honda Area Makassar diperkenalkan Kamis-Minggu (11-14) Maret 2021 di Main Atrium Trans Studio Mall, Makassar.

General Manager PT. Prospect Motor Andy Antonius dalam virtual press conference, Rabu (10/3/2021), menyebutkan, di segmen hatchback, saat ini Honda memiliki reputasi yang kuat dengan model model seperti Honda Jazz dan Honda Civic Hatchback RS. Jika digabungkan, kedua model tersebut mendominasi segmen hatchback di sepanjang tahun 2020 dengan pangsa pasar mencapai 48%, dimana Honda Jazz sendiri secara konsisten terus memimpin segmen tersebut dari tahun ke tahun.

Untuk di area Sulawesi Selatan, Honda Jazz berhasil terjual sebanyak 341 unit selama tahun 2020 dengan kontribusi pangsa pasar sebesar 48% di segmen hatchback.

Lebih jauh, kesuksesan Honda di segmen hatchback tak lepas dari kontribusi varian yang memiliki karakter tebih sporty, yaitu varian RS.

“Pada tahun 2020, varian RS dari Honda Jazz sendiri berkontribusi lebih dari 90% dari total penjualan modet ini. Pada tahun yang sama, Honda juga meluncurkan model terbaru dari Honda Civic Hatchback dengan varian tunggal RS dan menerima sambutan sangat baik dari konsumen,” ujarnya.

Kehadiran Honda Civic Hatchback RS ini pihaknya berharap bisa mempertahankan market share yang diraih pada 2020 lalu yakni sebesar 26% dengan jualan 5.011 unit mwnjadi 5240 unit tahun ini.

Berasal dari kata “Road Sailing,” RS merupakan pengembangan khusus untuk varian Honda yang memiliki karakter lebih sporty dalam hal desain dan performa. Selain Honda Jazz dan Civic Hatchback, varian RS juga dimiliki model model populer lainnya seperti Honda Brio dan Honda Mobilio, Kini, Honda City Hatchback menjadi model terbaru Honda yang mengusung emblem RS.

Honda City Hatchback RS dirancang sebagai hatchback khas Honda, melanjutkan citra sporty dari model model yang selama ini telah membuat Honda terkenal di segmen ini. Model City sendiri merupakan salah satu lini paling populer dari Honda, yang telah mendapat sambutan sangat baik dari konsumen di Asia, termasuk Indonesia.

Direktur Main Dealer Honda Cikarang Mariana Budiman, menjelaskan, Honda secara konsisten telah berhasil mendominasi penjualan di segmen hatchback selama bertahun tahun, dan memiliki reputasi yang kuat dibantu oleh model model seperti Honda Jazz dan Honda Civic Hatchback RS. “Dengan hadirnya Honda City Hatchback RS ini, kami yakin Honda akan semakin mendominasi segmen hatchback dan terus memimpin penjualan pada segmen tersebut di Indonesia,” ungkapnya.

Mengusung konsep “Elevate Your Move”, Honda City Hatchback RS juga mewarisi berbagai keunggulan yang menjadi ciri khas model City sekaligus karakter hatchback Honda, yaitu desain eksterior yang stylish, ruang belakang yang luas, panel instrument berkualitas tinggi dan fitur canggih yang melebihi ekspektasi di kelasnya. Performa berkendara yang menyenangkan serta hemat bahan bakar, juga menjadi salah satu daya tarik model ini, terutama di kalangan konsumen anak muda.

Pada sisi eksterior, Honda City Hatchback RS menerapkan cutting edge design dengan garis karakter yang kuat dan desain lampu terkini dengan Full LED Headlight with LED Daytime Running Light, LED Foglight, dan Rear Combi Light with LED light bars. Selain itu, warna hitam glossy pada Front Upper Grille, Side Door Mirror, Shark Fin Antenna, dan 16” Sporty Alloy Wheels yang memiliki aksen warna hitam yang semakin menambah karakter sporty pada mobil ini.

Aerokit eksklusif RS seperti Rear Bumper with Diffuser, Fog Garnish, Front Bumper Lower Mesh Grille tampil pada bagian eksterior. Kombinasi aerokit dan bumper pada Honda City Hatchback RS telah dikembangkan melalui pengujian pada terowongan angin oleh Honda Research & Development di Sakura, Jepang yang juga mengembangkan Formula 1 untuk tingkat aerodinamika yang lebih baik.

Selain itu, Honda City Hatchback RS juga dilengkapi dengan fitur canggih seperti Remote Engine Start yang dapat menghidupkan mesin kendaraan dan A/C secara otomatis sebelum memasuki kendaraan. Honda City Hatchback RS merupakan model pertama di kelasnya yang memiliki fitur ini, yang sebelurmnya dihadirkan Honda untuk model model premium seperti All New Honda Accord, New Honda Civic, dan juga New Honda CRV.

Di dalam kabin, interior Honda City Hatchback RS dirancang untuk menambah kesan sporty dan kenyamanan yang lebih tinggi. Pada bagian depan kabin, panel instrumen didesain dengan Sporty Meter Cluster with Red Accent yang juga terintegrasi dengan 8” Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio. Smartphone juga dapat dengan mudah ditautkan pada bagian audio dengan fitur Smartphone Connection yang dapat menunjang aktivitas penggunanya.

Honda City Hatchback RS juga dilengkapi dengan 8 buah speaker yang ada pada bagian depan dan belakang kabin serta Auto A/C with Red Illumination. Fitur canggih lainnya pun telah disematkan pada mobil ini seperti fitur Multi Angle Rear View Camera yang dapat menampilkan 3 tampilan: Normal View, Wide View, and Top View untuk membantu pengguna saat memarkir mobilnya.

Berbagai fitur kekinian yang sesuai dengan gaya hidup anak muda juga disematkan pada mobil ini, seperti One Push Ignition System, Cruise Control, Audio Steering Switch dan Hands free Telephone (HFT} Switch dengan Voice Recognition. Semua fitur tersebut dilengkapi dengan Leather Door Lining with Red Stiches pada pintu samping, Setir, dan Shift Knob.

Kabin yang lapang pun disertai dengan jok yang dilapisi dengan Suede Fabric Leather Combi Trimmed Seats yang diberikan aksen merah yang menghadirkan kenyamanan berkelas serta sensasi mobil yang lebih sporty. Tak hanya itu, area kabin juga dirancang dengan fungsionalitas tinggi untuk memenuhi gaya hidup konsumen dan kebutuhan anak muda yang sangat dinamis. Kabin Honda City Hatchback RS menerapkan fungsi ULTRA Seat, di mana penumpang dapat mengatur 4 mode berbeda pada kursi depan dan belakang yang terdiri dari Utility Mode, Tall Mode, Refresh Mode, dan Long Mode.

Di sektor performa, Honda City Hatchback RS yang memiliki transmisi CVT & 6 M/T telah didukung oleh 4 silinder segaris 1.5L DOHC, 16 katup i VTEC + DBW yang membuat performanya mencapai 121PS/6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm/4.300 rpm, yang merupakan terbesar di kelasnya. Sesuai dengan kebutuhan saat ini untuk emisi yang lebih bersih dan penghematan sumber daya, gas buang pada model ini telah sesuai standar EURO 4. Selain itu, tersedia pula ECON Mode untuk pengaturan karakter berkendara yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.

Untuk menambah rasa percaya diri saat berkendara, Honda City Hatchback RS telah dilengkapi dengan fitur keselamatan berstandar tinggi yang memberikan rasa aman dan perlindungan yang optimal. Honda City Hatchback RS dirancang menggunakan rangka G CON + ACE™ dan dilengkapi dengan 6 airbags untuk perlindungan lengkap. Fitur keselamatan lainnya pada Honda City Hatchback RS antara lain system pengereman ABS, EBD + BA, Brake Override System, Vehicle Stability Assist (VSA), Hill Start Assist, Parking Sensor, Seatbelt Reminder, Pretensioner with Load Limiter Seat Belt, Emergency Stop Signal hingga APAR (Alat Pemadam Api Ringan).

Sistem keamanan juga telah disesuaikan dengan standar keamanan Honda yang meliputi Smart Key with Keyless Entry, Immobilizer, dan Alarm System.

Honda City Hatchback RS tersedia dalam 6 pilihan warna, di antaranya Phoenix Orange Pearl, Rallye Red, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, Platinum White Pearl, dan varian warna terbaru adalah Meteoroid Gray Metallic.

Tersedia pula aksesoris Modulo, antara lain Door Visor, Front Under Spoiler, Side Under Spoiler, dan Rear Under Spoiler yang semakin menegaskan citra sporty dari Honda City Hatchback RS ini. Selain aksesoris, pada setiap pembelian Honda City Hatchback RS, Honda juga menawarkan Paket Perawatan yang menjamin biaya perawatan berkala (parts dan jasa) yang lebih terjangkau dan bebas dari kenaikan harga. Konsumen dapat memilih Paket Hemat 1 (4 tahun / 50.000 km) atau Paket Hemat 2 ( 8 tahun / 100.000 km) yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

Sementera Marthen, salah satu perwakilan dealer menjelaskan, berbagai macam program yang akan ditawarkan dan grand prize seperti Smartphone, Sepeda Lipat hingga voucher belanja disediakan untuk konsumen yang melakukan booking hanya pada saat acara berlangsung.

“Konsumen juga bisa melakukan test drive untuk unit New Honda CR V dan dapatkan pengalaman langsung merasakan fitur-fitur canggih terbarunya,”jelasnya. Konsumen juga akan mendapatkan merchandise eksklusif dengan cara mengikuti Tik Tok Challenge yang akan diadakan selama acara berlangsung. (rls)