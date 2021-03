Dahsyat ! Astra Motor Sulsel, Gelar Launching All New PCX di 160 Titik

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Setelah launching virtual All New Honda PCX yang digelar pada beberapa waktu lalu, kini Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) membuat gebrakan dengan menggelar launching All New PCX secara serentak di 160 titik mulai dari 16 Maret 2021.

Gelaran tersebut akan dilaksanakan secara serentak di jaringan dealer Honda wilayah Sulawesi Selatan dan akan disiarkan secara live virtual di official Instagram dan Facebook masing-masing dealer.

Bertajuk Dahsyatnya Launching All New Honda PCX, kegiatan ini menghadirkan beragam kegiatan menarik. Diantaranya live music performance, kuis berhadiah, serta promo spesial. Asmo Sulsel juga memberikan promo berupa program pilih sendiri hadiahmu, yaitu konsumen berhak mendapat hadiah langsung Samsung A31 atau DJI Osmo Action langsung tanpa diundi setiap pembelian All New Honda PCX.

Manager Marketing Astra Motor Sulawesi Selatan untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Barat Gangga Nanda Adi mengatakan All New Honda PCX engadopsi mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat.

Itu membuat skutik premium ini mampu memberikan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian maupun turing.

Keunggulan dari All New Honda PCX dengan cc 160 inilah yang memberi inspirasi kami untuk menggelar launching di 160 titik.

Beberapa waktu lalu Asmo Sulsel secara resmi telah meluncurkan All Honda PCX, nah mumpung masih anget, kali ini kami kembali membuat gebrakan dengan menggelar launching All New PCX secara serentak di 160 titik.

Pada gelaran dahsyatnya launching ini, kami menggandeng jaringan dealer di wilayah Sulawesi Selatan untuk menggelar kegiatan launching. Gak cuma launchingnya yang dahsyat, promonya juga dahsyat, jadi semoga gelaran ini bisa memberi hiburan bagi pecinta sepeda motor Honda sekaligus memperkenalkan varian terbaru All

New Honda PCX ke konsumen\, ujar Gangga.

All New Honda PCX dipasarkan dengan 3 tipe yaitu CBS, ABS, dan e:HEV. Untuk tipe CBS terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Glorious Matte Black, dan Marvelous Matte Gray. Sedangkan untuk tipe ABS, terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Briliant Black, dan Royal Matte Blue.

Tipe ABS memiliki jok two-tone serta emblem PCX dengan warna tembaga untuk tampilan yang lebih mewah.

Sementara itu, untuk tipe e: HEV terdapat warna Horizon White, yang juga memiliki jok two-tone dengan sentuhan warna biru pada emblem PCX yang semakin memberikan kesan istimewa.

Astra Motor Sulsel memasarkan All New Honda PCX dengan harga on the road (OTR) Makassar Rp 31.320.000 untuk tipe CBS , Rp 34.930.000 untuk tipe ABS , dan Rp 44.350.000untuk tipe e:HEV. (rls).