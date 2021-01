Tentang Pemilihan Duta Wisata Enrekang, Ini Kata Andi Zulkarnaen

ENREKANG,UPEKS.co.id — Pemilihan Duta Wisata Enrekang (DWE) adalah salah satu event tahunan bergengsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR) Kabupaten Enrekang, untuk

merekrut putra dan putri Kabupaten Enrekang yang berbakat dan inspiratif untuk mempromosikan pariwisata di

daerah.

Pemilihan DWE ini dimulai sejak tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2020, DWE tingkat Kabupaten Enrekang ditiadakan dikarenakan Pandemi Covid 19.

Tahun 2021 ini kembali pemilihan DWE akan dilaksanakan, dan event pemilihan rencananya dilaksanakan di bulan Februari atau maret sebagai rangkaian kegiatan menyemarakkan HUT ke- 61 Kabupaten Enrekang.

Andi Zulkarnaen, Kabid Pemasaran Pariwisata Dispopar Kabupaten Enrekang mengatakan, Berbeda dengan pelaksananaan event pemilihan DWE tahun-tahun sebelumnya, pemilihan DWE 2021 ini, Dispopar melibatkan para alumni DWE yang terhimpun dalam Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Duta Wisata Indonesia – Enrekang (DPC ADWINDO Enrekang).

“DPC Adwindo Enrekang akan bertindak sebagai EO (Event Organizer)”. Kata Andi Zulkarnaen.

Terbentuk di bulan November 2020, DPC ADWINDO Enrekang adalah organisasi yang menghimpun seluruh alumni dari pemilihan Duta Wisata Enrekang, yang jumlah anggotanya saat ini sebanyak 30 orang Duta Wisata.

” Kedepan pemilihan DWE setiap tahunakan dilaksakanan oleh DPC Adwindo sebagai mitra Pemerintah, dimana Dispopar Kabupaten Enrekang bertindak sebagai pengarah dan pembina. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk melibatkan dan memberdayakan insan muda, khususnya para duta wisata dalam mempromosikan dan membangun pariwisata di daerah,” pungkasnya.

Berbekal pengalaman para anggota DPC Adwindo Enrekang sebagai EO Pemilihan DWE 2021, DPC Adwindo tidak hanya menyusun konsep dan tema tapi juga sebagai pelaksana teknis pemilihan dan evaluasi DWE 2021.

DPC Adwindo Enrekang bersama Dispopar Enrekang diharapkan mampu menemukan dan merekrut putra dan putri terbaik Bumi Massenrempulu, yang berkompetensi untuk mewakili Kabupaten Enrekang berkompetisi dan mempromosikan pariwisata daerah di ajang pemilihan duta wisata Tingkat Provinsi bahkan Nasional.

Pemilihan DWE 2021 kali ini mengangkat tema “ Duta Wisata sebagai pendukung promosi Pariwisata dan Pelestari Budaya Massenrempulu “.

Peserta yaitu putra dan putri sebanyak 2 pasangan rekomendasi dari tiap Kecamatan dan pendaftar umum diluar jalur rekomendasi.

“Selama pemilihan DWE peserta akan mengikuti berbagai kegiatan menarik diantaranya pertunjukan bakat, pembekalan selama proses karantina, fhotoshoot, galadinner, bakti sosial dan acara puncak yaitu malam grand final untuk menentukan putra dan putri Duta Wisata Enrekang terpilih tahun 2021”. Ujarnya.

Malam grand final juga akan memilih Runner up 1 dan 2 serta 6 predikat the best bergengsi seperti the best favorit, persahabatan, intelegencia, social media influencer, Fhoto genic dan the best talent.

Penjuariannya akan melibatkan Duta Wisata Sulsel, DPD Adwindo Sulsel, hingga Miss Indonesia Persahabatan 2019, upaya menghadirkan juri tersebut disamping untuk melakukan penilaian pada malam grand final sekaligus untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Enrekang keluar.

Dilaksanakan di masa new normal, pemilihan DWE 2021 akan menerapkan secara ketat protokol kesehatan dimulai dari pendaftaran peserta, masa karantina, gala dinner hingga malam grand final. Diharapkan pemilhan DWE 2021 dapat memberi inspirasi dan pesan untuk tetap produktif dan kreatif serta senantiasa mematuhi protokol kesehatan. (Sry)