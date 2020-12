Pilkada Soppeng Kondusif , Pasukan Brimob Bone Kembali ke Markas

SOPPENG, UPEKS.co.id —Setelah rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Soppeng berjalan dengan aman tertib dan lancar, pasukan Brimob Bone kembali di markasnya, Rabu (16/12/20).

Satu Satuan Setingkat Peleton (SST) Personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel kembali ke Markas Batalyon C Pelopor Kabupaten Bone.

Kembalinya 1 SST Pasukan Brimob Tenribetta ini, telah sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam surat perintah. Serta berdasarkan pertimbangan dari kewilayahan yang menilai kondisi keamanan Kabupaten Soppeng pasca Pilkada masih kondusif.

Sebelum berangkat pulang menuju Kabupaten Bone, 32 Personel Batalyon C Pelopor BKO Polres Soppeng dilepas oleh Wakapolres Soppeng Kompol La Makkaneneng beserta seluruh jajaran Polres Soppeng di Lapangan Gasis Kabupaten Soppeng.

Dalam upacara pelepasan 1 SST Pasukan Brimob BKO ini, Wakapolres Soppeng menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada para personel BKO yang telah membantu mengamankan jalannya Pilkada Kabupaten Soppeng hingga ke tahap rapat pleno.

” Atas nama Polres Soppeng saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari Brimob Batalyon C Pelopor Bone. Dengan kehadiran rekan-rekan disini, telah meningkat moril dan semangat kami semua untuk mengawal jalannya Pilkada yang aman dan damai,” ujar Wakapolres Soppeng.

Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan menjelaskan, satu SST Personel Batalyon C Pelopor BKO Polres Soppeng telah kembali ke Mako Batalyon C Pelopor di Kabupaten Bone.

“Personel Batalyon C Pelopor BKO Polres Soppeng sudah balik ke Mako, hal ini dikarenakan kondisi Kamtibmas di Soppeng pasca rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara kemarin berjalan dengan aman dan kondusif,” kata Danyon yang beken dengan istilah “ Tindizz” ini.

“ Tapi jika sewaktu-waktu situasi berubah dan kami dibutuhkan kembali untuk melakukan penebalan keamanan di Kabupaten Soppeng, kami juga siap berangkat tugas sebagai wujud dari Bhakti Brimob Untuk Masyarakat,” tambah Nur Ichsan.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol. Muhammad Anis mengatakan, keamanan suatu wilayah saat menggelar Pemilihan Kepala Daerah adalah salah satu indikator keberhasilan dari aparat keamanan. Khususnya Satbrimob Polda Sulsel.

“Kondusifitas keamanan suatu wilayah saat menggelar Pilkada adalah prioritas utama dalam tugas kami mewujudkan Bhakti Brimob Untuk Indonesia. Jaadi semakin aman daerah tersebut berarti semakin tinggi tingkat keberhasilan tugas kami, ” kata Anis.

Setibanya di Kabupaten Bone, Personel Batalyon C Pelopor purna tugas Polres Soppeng langsung menjalani Rapid test untuk memastikan kondisi kesehatan personel yang telah melaksanakan tugas dari luar wilayah dalam keadaan baik atau sehat.(Jay)