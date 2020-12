Dua SSK Pasukan Brimob Bone Disebar di Tiga Kabupaten

BONE, UPEKS.co.id — Memasuki H-3 masa Pilkada serentak 2020 di Sulsel, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel telah menempatkan 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) personelnya di tiga Polres yang menjadi wilayah back up.

Tiga Polres yang menjadi wilayah back up Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel adalah Polres Soppeng, Polres Bulukumba dan Polres Kepulauan Selayar.

Untuk Polres Soppeng dan Kepulauan Selayar, pemberangkatan personel Batalyon C Pelopor dilaksanakan pada Sabtu (5/12/20). Sedangkan untuk Polres Bulukumba pemberangkatan personel dilaksanakan, Minggu (6/12/20) pagi.

Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan menjelaskan, pergeseran pasukan ini telah sesuai dengan permintaan dari Polres yang menjadi back up Batalyon C Pelopor.

” Saat ini seluruh personel Batalyon C Pelopor yang terlibat dalam pengamanan Pilkada Serentak 2020 telah tiba di Polres yang menjadi wilayah back up, ” jelas Ichsan.

Kompol Nur Ichsan juga berharap jika kehadiran personelnya di tiga Kabupaten yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah dapat membantu Polres setempat menjaga kondusifitas keamanan dalam semua tahapan Pilkada.

“Saya juga berharap dengan kehadiran personel kami ini, dapat meningkatkan kondusifitas situasi Kamtibmas daerah tersebut. Sehingga jalannya Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar tanpa adanya gangguan dari manapun sebagai wujud dari Bhakti Brimob Untuk Indonesia,” harap Kompol Nur Ichsan.

Sementara itu, Komandan Satuan Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis menambahkan, sebagai wujud dari Bhakti Brimob Untuk Indonesia, Satbrimob Polda Sulsel telah siap dengan kekuatan penuh untuk mengamankan Pilkada di 12 kabupaten dan kota di Sulsel.

“Untuk memastikan keamanan dan kelancaran jalannya Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Sulsel, jauh sebelumnya kami telah mempersiapkan seluruh personel dan perlengkapan dengan kekuatan penuh. Hal ini merupakan wujud nyata dari implementasi Bhakti Brimob Untuk Indonesia,” tutupnya.(Jay).