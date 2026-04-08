Masuk Asrama 22 April, Bupati Wajo Lepas 1.940 Jemaah Calon Haji

SENGKANG, UPEKS – Suasana religius dan penuh haru menyelimuti Masjid Agung Ummul Qura Sengkang, Selasa (7/4/2026). Sebanyak 1.940 jemaah calon haji asal Kabupaten Wajo Andi Rosman, secara resmi dilepas oleh Bupati Wajo untuk menunaikan rukun Islam kelima ke Tanah Suci Mekkah.

Dalam arahannya, Bupati Wajo menekankan bahwa keberangkatan ribuan jemaah ini merupakan berkah besar bagi Bumi Lamadukkelleng. Beliau berpesan agar jemaah senantiasa menjaga kesehatan fisik dan mempererat ukhuwah selama berada di Arab Saudi.

Hadir memberikan sambutan, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail. Dalam kesempatan itu, dia memberikan apresiasi tinggi terhadap koordinasi Pemerintah Kabupaten Wajo yang dinilai sangat siap dalam memfasilitasi jemaah.

“Ibadah haji adalah perjalanan yang menguji kesabaran dan keikhlasan. Kami di Kementerian Haji dan Umrah terus berupaya memberikan pelayanan yang semakin terintegrasi demi kenyamanan jemaah. Saya titipkan pesan kepada para tamu Allah asal Wajo: fokuslah pada ibadah, jaga nama baik daerah, dan saling membantu antarsesama jemaah. Semoga perjalanan ini menjadi jalan menuju haji yang mabrur,”ucapnya

Acara pelepasan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dan tokoh agama, di antaranya Wakil Bupati Wajo, Kapolres Wajo, Dandim 1406/Wajo, Asisten 1 Setda Wajo, Kabid Bina Kanwil Kemenhaj Sulsel, serta jajaran Kepala OPD terkait.

Turut hadir pula pengurus Forum FK KBIHU serta para pimpinan KBIHU se-Kabupaten Wajo yang mendampingi jemaah selama masa manasik.

Laporan kesiapan keberangkatan disampaikan oleh Kabag Kesra Wajo M Arwes selaku Ketua Panitia. Ia merincikan bahwa seluruh tahapan administrasi dan kesehatan 1.940 jemaah telah dinyatakan rampung dan siap diberangkatkan menuju embarkasi.

Menjelang akhir acara, suasana semakin khidmat saat Plt. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Wajo, H. Muhammad Ikhsan, memimpin pembacaan doa. Getaran doa yang dipanjatkan memohon keselamatan dan kelancaran bagi seluruh jemaah tampak membuat para tamu Allah tersebut tak kuasa menahan air mata.

Dengan pelepasan resmi ini, jemaah haji Wajo dijadwalkan akan mulai bergerak sesuai jadwal kloter masing-masing. Kloter 4 UPG merupakan kloter pertama Wajo yang akan diberangkatkan pada tanggal 22 April ke Embarkasi Makassar.(rls)