Rudy Syamsuddin-Hudly Huduri Raih Gelar Juara Padel Senior Ramadhan League 2026

Makassar,Upeks.co.id– Pasangan Dany Pomanto- Mr VJ yang belum terkalahkan akhirnya harus mengakui keunggulan pasangan Rudy Sjamsuddin – Hudli Hudury dan harus puas diposisi Runner-Up

Pertandingan final Padel Senior Ramadhan League yang digelar di Lapangan Padel Jalan Karunrung, Makassar, berakhir dengan kemenangan pasangan Rudy Syamsuddin dan Hudly Huduri (HRS-HH).

Duet Rudy dan Hudly mengalahkan pasangan Dany Pomanto dan VJ (DP-VJ) dalam laga yang berlangsung sengit tapi tetap penuh dengan sportivitas.

Sebelum meraih kemenangan di final, HRS-HH telah mengalahkan pasangan HB-FAL pada babak semifinal. Sementara itu, DP-VJ juga berhasil melaju ke babak puncak setelah mengalahkan FA-FTH di babak yang sama.

Untuk hasil akhir, pasangan FA-FTH dan HB-FAL menempati posisi juara tiga bersama.

Lally Hody Selaku ketua panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian pertandingan para partisipan yang ikut sukseskan acara ini.

“Menang atau kalah adalah hal yang biasa, inti dari kegiatan ini adalah membangun kebersamaan dan kekompakan antar pemain, meningkatkan kualitas,” ujarnya.

Selain itu Hoist bahtiar selaku ketua padel senior mengatakan bahwa kegiatan serupa akan kembali digelar dan jadwal latihan dari padel senior rutin seminggu 2 kali.

Agus Arifin Nu’mang mantan Wagub dan Ilham A Sirajudin turut hadir menyaksikan acara tersebut dan menyerahkan medali kepada para pemenang. (***)