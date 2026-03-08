Pererat Hubungan Silaturahmi, Warga Permata Sudiang Raya RT 01/RW 12 Gelar Buka Puasa Bersama

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Warga Perumahan Permata Sudiang Raya, RT 01/RW 12, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar menggelar buka puasa bersama, pada Minggu (8/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam rangka bulan suci Ramadan tersebut, juga dirangkaikan dengan pemberian tali asih kepada anak panti asuhan.

Acara ini dihadiri oleh Ketua RT 01/RW 12 Dr. Abd Muh Idris, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Andi Suharmika, Lurah Laikang Andi Wahyu Setiawan dan tokoh masyarakat, serta seluruh ketua RT di wilayah RW 12.

Ketua RT 01/RW 12, Dr. Abd Muh Idris mengatakan, kegiatan buka puasa bersama ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan setiap Ramadan dengan melibatkan seluruh warga di RT 01.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi antarwarga, sekaligus mendukung program Pemerintah Kota Makassar melalui Program Muliakan Makassar.

“Kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama dengan melibatkan seluruh RT di wilayah RW 12 Kelurahan Laikang. Harapan kami program seperti ini juga bisa dilaksanakan di wilayah lain dalam rangka mempererat tali silaturahmi warga di lingkungan Kota Makassar,” ucapnya.

Selain mempererat hubungan antarwarga, RT 01/RW 12 juga menjalankan sejumlah program lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Warga didorong untuk memilah sampah plastik melalui program BSU Pasara Peduli di Permata Sudiang Raya.

“Seluruh warga kami dorong untuk mengumpulkan sampah plastik di BSU tersebut, sementara sampah organik diarahkan untuk dikumpulkan di sumur teba,” jelasnya.

Sementara itu, Lurah Laikang Andi Wahyu Setiawan menyampaikan apresiasi kepada warga RT 01/RW 12 yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk memperkuat silaturahmi sekaligus mensosialisasikan program-program Pemerintah Kota Makassar.

Andi Wahyu juga berharap, kegiatan serupa dapat menjadi contoh bagi RT dan RW lain di wilayah Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya.

“Program yang sering diasosiasikan dengan RT 01/RW 12 ini adalah pengelolaan sampah. Selain itu, kami juga mengingatkan agar seluruh RT dan RW tetap menjaga kondusifitas wilayah, apalagi dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrem dalam beberapa minggu terakhir,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika yang turut menghadiri buka puasa bersama tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif warga dalam menggelar buka puasa bersama sebagai bentuk mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Semoga ke depan dapat terus berlanjut dan menjadi momen rutin setiap tahun untuk bersilaturahmi di bulan Ramadan,” ujarnya.(Jay)