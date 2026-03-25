Rayakan Kebersamaan Pasca-Ramadan, Vasaka Hotel Makassar Hadirkan Promo Halal Bihalal Spesial

Makassar,Upeks.co.id – Dalam rangka menyambut momentum kebersamaan pasca-ramadan, manajemen menghadirkan promo paket Halal Bihalal 2026 yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan acara silaturahmi perusahaan, instansi, komunitas, hingga keluarga besar. Program ini menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang ingin menyelenggarakan acara Halal Bihalal dengan nyaman, terorganisir, dan tetap berkesan tanpa harus mengkhawatirkan detail teknis penyelenggaraan. Paket Halal Bihalal ini ditawarkan dengan harga yang kompetitif, yaitu idr. 125.000 nett per orang dengan minimum pemesanan sebanyak 50 orang. Penawaran ini diharapkan dapat menjangkau berbagai segmen, mulai dari perusahaan skala kecil hingga besar, organisasi, hingga komunitas yang ingin merayakan momen kebersamaan dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Promo ini berlaku mulai 23 Maret hingga 20 April 2026, periode yang identik dengan tradisi saling bermaafan dan mempererat hubungan setelah Hari Raya Idul Fitri. Dengan rentang waktu yang cukup panjang sekitar 4 jam pemakaian ruang meeting, tamu memiliki fleksibilitas dalam menentukan jadwal acara sesuai kebutuhan dan ketersediaan waktu masing-masing. Dalam paket ini, tamu akan mendapatkan sajian menu pilihan yang telah dikurasi untuk menghadirkan cita rasa khas yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Selain itu, suasana tempat yang nyaman dan representatif menjadi nilai tambah bagi penyelenggaraan acara formal maupun semi formal. Dukungan layanan dari tim profesional juga disiapkan untuk memastikan setiap rangkaian acara berjalan dengan lancar, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.

Cluster General Manager Vasaka Hotel Makassar menyampaikan bahwa peluncuran program ini merupakan bagian dari komitmen manajemen dalam menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di momen penting seperti Halal Bihalal. “Kami melihat Halal Bihalal sebagai tradisi yang memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat kuat. Oleh karena itu, kami menghadirkan paket ini sebagai solusi yang tidak hanya praktis, tetapi juga memberikan pengalaman berkualitas bagi para tamu,” ujar Anton Subiyakto. Ia juga menambahkan bahwa aspek kenyamanan dan pelayanan menjadi fokus utama dalam setiap penyelenggaraan acara. “Kami memastikan setiap detail, mulai dari kualitas makanan, penataan tempat, hingga pelayanan tim, dapat memenuhi ekspektasi tamu. Harapan kami, setiap acara yang diselenggarakan dapat menjadi momen yang berkesan dan mempererat hubungan antar individu maupun antar organisasi” tambahnya.

Lebih lanjut, manajemen optimis bahwa promo ini akan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan akan revenue dan layanan Halal Bihalal setiap tahunnya, kehadiran paket dengan harga terjangkau namun tetap mengedepankan kualitas menjadi nilai unggulan yang mampu bersaing di pasar. Selain itu, paket ini juga memberikan kemudahan dalam proses reservasi serta fleksibilitas dalam penyesuaian kebutuhan acara, sehingga penyelenggara dapat lebih fokus pada esensi kegiatan, yaitu mempererat silaturahmi dan membangun hubungan yang lebih harmonis.

Melalui promo Paket Halal Bihalal 2026 ini, manajemen berharap dapat menjadi bagian dari momen kebahagiaan masyarakat dalam merayakan kebersamaan setelah bulan suci Ramadan, sekaligus memperkuat posisi sebagai pilihan utama dalam penyelenggaraan berbagai acara sosial dan korporasi. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silahkan menghubungi Whatsapp 0811 42 7898 atau mengikuti akun instagram resmi @vasakahotelmakassar dan @cantingvasakamakassar guna memperoleh informasi dan promo menarik lainnya. (*)