Apel Perdana Pascalebaran, Kehadiran ASN Pangkep Capai 98 Persen

PANGKEP, UPEKS.co.id–Pemerintah Kabupaten Pangkep menggelar apel perdana hari pertama masuk kerja setelah libur Idulfitri di Halaman Kantor Daerah Pangkep, Rabu (25/3/2026).

Apel dipimpin langsung Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Pangkep Abdul Rahman Assagaf Sekretaris Daerah Hj. Suriani, para asisten, staf ahli, serta seluruh ASN lingkup Pemda Pangkep.

Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau mengapresiasi tingginya tingkat kedisiplinan pegawai di hari pertama kerja. Berdasarkan Laporan masing-masing pimpinan perangkat daerah, tingkat kehadiran tercatat sangat signifikan, yaitu 98 Persen.

“Apel pertama pasca lebaran, saya mau bilang mungkin 98 persen pegawai kami hadir bersama-sama mengikuti apel dari semua dinas,” katanya.

Ia mengharapkan agar seluruh jajaran tetap memaksimalkan kinerja dan terus melanjutkan kebiasaan positif yang telah dijalankan selama bulan suci Ramadan ke dalam rutinitas kerja sehari-hari.

“Saya mengharapkan bagaimana kinerja tetap dimaksimalkan dan juga amal-amalan baik yang kita laksanakan selama bulan puasa tetap dilanjutkan, jangan dibilang bulan puasa sudah selesai kembali lagi melakukan hal-hal salah, kita harapkan hal-hal baik dilanjutkan di luar bulan puasa,” tutupnya.

Kepala BKPSDM Pangkep, Farmawaty menegaskan bahwa pegawai yang kedapatan tidak hadir tanpa keterangan akan diproses secara administratif sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Memang dari laporan kehadiran masih ada teman-teman yang tidak hadir tanpa keterangan, dan itu tentu saja akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan,” jelasnya.

Terkait kendala administrasi cuti, Farmawaty menambahkan bahwa ada beberapa pegawai yang sudah terlanjur mengambil cuti sebelum surat edaran terbit. Namun, hal ini akan menjadi bahan evaluasi ke depan.

“Yang berhalangan hadir ada yang memang karena cuti, memang ada larangan cuti tapi surat edarannya terbit setelah mereka melaksanakan cuti, jadi untuk kedepannya kita akan antisipasi lagi supaya teman-teman ASN itu bisa betul-betul bisa melakukan hari libur bersama itu tanpa mengganggu kinerja dan kedisiplinan,” tambahnya.

Ia mengharapkan kerja sama dari seluruh pimpinan perangkat daerah dalam menegakkan disiplin ASN pasca-libur bersama. Hal ini dilakukan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga secara optimal.

“Kami harapkan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah kerjasamanya, bagaimana kedepannya agar menegakkan disiplin kepada teman-teman ASN pasca hari libur bersama. Sehingga para ASN lebih disiplin lagi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tutupnya.

Usai memimpin apel perdana, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menggelar momen Halal Bihalal bersama seluruh jajaran ASN Pemda Pangkep.

Momen ini dimanfaatkan oleh ribuan pegawai untuk saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan dengan pimpinan daerah, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, hingga para asisten dan staf ahli. (Sah)