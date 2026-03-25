Usai Apel Pagi, Polres Pelabuhan Makassar Gelar Halal Bihalal, Wujudkan Kebersamaan dan Kekompakan

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Polres Pelabuhan Makassar menggelar Halal Bihalal penuh kebersamaan pasca perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, yang berlangsung sederhana di halaman depan Mako Polres Pelabuhan Makassar, Rabu (25/3/2026).

Halal Bihalal tersebut, dilaksanakan usai pelaksanaan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti.

Seluruh personel turut hadir dalam kegiatan ini, mulai dari pejabat utama, para perwira, hingga bintara dan ASN Polri. Momentum ini dimanfaatkan sebagai ajang untuk saling memaafkan, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar sesama anggota.

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti, dalam arahannya menyampaikan bahwa Halal Bihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan sarana penting untuk memperkuat soliditas, kebersamaan, dan kekompakan dalam pelaksanaan tugas.

“Halal Bihalal ini bukan hanya tradisi, tetapi menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi dan soliditas seluruh personel dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujarnya.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan tampak mewarnai kegiatan tersebut. Para personel saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan yang kuat di lingkungan Polres Pelabuhan Makassar.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan seluruh personel dapat kembali menjalankan tugas dengan semangat baru, hati yang bersih, serta komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu, Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, turut memberikan keterangan bahwa kegiatan Halal Bihalal ini menjadi momentum penting dalam membangun kebersamaan internal.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel semakin solid, kompak, dan siap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan,” ungkapnya.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh rasa kekeluargaan, menjadi awal yang baik bagi seluruh personel dalam melanjutkan tugas pasca libur Lebaran.(Jay)