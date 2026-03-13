Ops Ketupat 2026, Satlantas Polres Pelabuhan Makassar Gerak Cepat Urai Kepadatan Saat Kapal Sandar

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Suasana Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar kembali dipadati aktivitas masyarakat seiring bersandarnya kapal penumpang di dermaga. Lonjakan penumpang dan kendaraan pun tak terelakkan, terlebih menjelang arus mudik Idulfitri yang mulai meningkat.

Menyikapi kondisi tersebut, personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pelabuhan Makassar bergerak cepat melakukan pengaturan arus kendaraan sebagai bagian dari pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, guna memastikan kelancaran mobilitas masyarakat di kawasan pelabuhan.

Sejak kapal sandar, petugas telah bersiaga di sejumlah titik strategis, mulai dari pintu masuk hingga pintu keluar pelabuhan. Personel terlihat aktif mengatur arus kendaraan yang keluar-masuk area dermaga, sehingga kepadatan lalu lintas dapat diantisipasi sejak dini.

Kehadiran polisi di tengah meningkatnya aktivitas penumpang menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kemacetan panjang yang kerap terjadi saat penumpang turun secara bersamaan dari kapal.

Selain mengatur arus kendaraan, petugas juga memberikan imbauan kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan, terlebih saat kondisi cuaca kurang bersahabat yang dapat membuat permukaan jalan menjadi licin.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah antisipatif Polri dalam mendukung kelancaran arus transportasi selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

“Personel Satlantas hadir untuk memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat, terutama saat arus kendaraan sedang padat di kawasan pelabuhan yang menjadi titik mobilitas tinggi menjelang Idulfitri,” ujar Aipda Adil, Jumat (13/3/2026).

Ia menambahkan, pengaturan lalu lintas tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Berlalu Lintas (Kamseltibcarlantas), khususnya di kawasan strategis seperti Pelabuhan Soekarno Hatta yang menjadi pintu gerbang transportasi laut masyarakat.

Meski sempat terjadi kepadatan akibat tingginya mobilisasi penumpang dan kendaraan, situasi berhasil dikendalikan dengan baik berkat kesiapsiagaan personel di lapangan.

Petugas juga terlihat membantu masyarakat yang hendak menyeberang jalan di sekitar pelabuhan guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Satlantas akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di kawasan Pelabuhan Soekarno Hatta yang menjadi pusat aktivitas penting selama arus mudik Lebaran,” tambahnya.

Melalui pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang dilakukan secara humanis dan profesional dalam Operasi Ketupat 2026, masyarakat pun dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman di kawasan pelabuhan.

Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Pelabuhan Makassar dalam mendukung kelancaran arus mudik Idul Fitri serta menjaga keselamatan para pengguna jasa transportasi laut.(Jay)