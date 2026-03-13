Amaliah Ramadhan, PDI Perjuangan Makassar Hadir Bantu Ojol dan Bentor Lewat Voucher BBM Gratis

Makassar,Upeks.co.id– Di tengah isu potensi kenaikan dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) akibat meningkatnya harga minyak dunia yang dipicu konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, DPC PDI Perjuangan Kota Makassar memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan dengan menggelar kegiatan sosial berupa pembagian voucher BBM gratis kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 13 Maret 2026, di depan SPBU Jalan Opu Daeng Siraju (Cendrawasih), Kota Makassar. Dalam kegiatan ini, DPC PDI Perjuangan Kota Makassar membagikan ratusan voucher BBM kepada para pengemudi ojek online, bajaj, dan bentor yang setiap hari bergantung pada kendaraan mereka untuk mencari nafkah.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, A. Suhada Sappaile yang didampingi Sekretaris DPC William dan beberapa Pengurus DPC dan PAC Mariso, yang ditemui di lokasi kegiatan menjelaskan bahwa program pembagian voucher BBM gratis ini merupakan bagian dari amaliyah Ramadan yang dilakukan oleh pengurus partai.

“Biasanya pada bulan Ramadan kami rutin membagikan takjil kepada masyarakat. Namun kali ini kami mencoba menghadirkan sesuatu yang lebih bermanfaat langsung bagi para pekerja sektor transportasi kecil dengan membagikan voucher BBM gratis,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari instruksi partai agar seluruh kader dan struktur partai selalu hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang sedang tidak menentu.

“Ini juga bentuk kepedulian kami kepada masyarakat, apalagi di tengah isu akan naiknya dan kelangkaan BBM yang dipicu oleh konflik global akibat invasi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berdampak pada harga minyak dunia,” tambahnya.

Sementara itu, penanggung jawab kegiatan yang juga Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, Supriadi, berharap kegiatan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat kecil, khususnya para pengemudi transportasi harian.

“Kami berharap kehadiran kami di tengah masyarakat, khususnya saudara-saudara kita pengemudi ojol, bajaj, dan bentor, dapat sedikit membantu mengurangi beban hidup mereka, apalagi dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja,” katanya.

Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi. Tidak sampai satu jam setelah pelaksanaan kegiatan usai salat Jumat, sebanyak 450 voucher BBM gratis yang dibagikan langsung habis. Setiap voucher dapat ditukarkan dengan BBM jenis Pertalite sebanyak 2,5 liter atau senilai Rp25.000.

Salah satu pengemudi ojek online dari aplikasi Grab bernama Agus mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.

“Terima kasih kepada PDI Perjuangan atas voucher BBM gratis ini. Sangat membantu kami, Pak. Hari ini saja saya baru dapat dua orderan kecil,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pengemudi layanan ShopeeFood, Kahar Dg. Naba. Ia menilai kegiatan sosial seperti ini sangat bermanfaat bagi para pekerja sektor informal.

“Dengan voucher ini kami tidak pusing lagi untuk mengisi BBM hari ini. Kalau bisa kegiatan seperti ini sering-sering dilakukan. Jujur saja, PDI Perjuangan memang sering melakukan kegiatan sosial seperti pembagian sembako dan program bantuan lainnya,” katanya.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial partai politik kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal dan sangat bergantung pada stabilitas harga bahan bakar untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. (***)