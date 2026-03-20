One Day One Juz di Bulan Ramadan, Warga Binaan Lapas Perempuan Sungguminasa Khatam Al Quran

GOWA, UPEKS.co.id–Bulan suci ramadhan merupakan waktu dimana pahala dilipat gandakan sehingga seluruh umat muslim di seluruh dunia berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah tidak terkecuali warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Salah satu program ramadhan setiap tahunnya bagi warga binaan ada One Day One Juz dimana secara berkelompok menyelesaikan satu juz setiap harinya di mesjid.

Kegiatan ini dilaksanakan di mesjid An-Nisa Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dan diikuti oleh warga binaan sesuai jadwal pembukaan blok hunian. Setiap harinya ada 2 (dua) kelompok warga binaan yang melaksanakan tadarrus baik pagi dan siang hari.

Kepala Seksi Binadik, Santy Sastriawati mengungkapkan bahwa program One Day One Juz merupakan bentuk pembinaan kerohanian yang dilaksanakan untuk meningkatkan keimanan warga binaan khususnya di bulan suci ramadhan.

“Dengan mengkhatamkan Al-Qur’an di bulan suci ramadhan, diharapkan warga binaan dapat memaknai dan memanfaatkan bulan yang suci ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Santy, Kamis (19/3/2026).

Antusiasme warga binaan dalam menyelesaikan program One Day One Juz juga mendapatkan apresiasi dari Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Yohani Widayati.

“Dengan adanya program One Day One Juz, saya berharap dapat membentuk kebiasaan positif dan menambah keimanan warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Terima Kasih untuk jajaran yang terus mendampingi warga binaan selama program ini berlangsung,” pungkas Yohani. (Sof)