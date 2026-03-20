Arus Mudik Pelindo Regional 4 Tumbuh 8,25%, Balikpapan dan Makassar Dominasi Pergerakan Penumpang

MAKASSAR, UPEKS – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 mencatat kinerja positif dalam pelayanan Angkutan Lebaran 1447 Hijrah/2026 Masehi, dengan pertumbuhan arus penumpang sebesar 8,25% secara year on year (YoY) hingga H-2 Lebaran.

Berdasarkan data operasional periode H-15 hingga H-2 (6 – 19 Maret 2026), total penumpang yang dilayani mencapai 413.953 orang, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 382.401 orang.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, menyampaikan bahwa peningkatan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi laut yang semakin baik, aman, dan terintegrasi.

“Pertumbuhan arus penumpang ini menunjukkan bahwa transportasi laut masih menjadi pilihan utama masyarakat di kawasan Indonesia Timur, khususnya selama momen mudik Lebaran. Pelindo terus memastikan kesiapan layanan, baik dari sisi fasilitas, sistem digital, maupun aspek keselamatan,” ujar Abdul Azis.

Dia menambahkan, Pelindo Regional 4 mengoperasikan puluhan terminal penumpang dengan dukungan sistem digital seperti autogate di 11 cabang dan X-ray di 15 cabang, guna meningkatkan efisiensi layanan serta keamanan penumpang.

Berdasarkan data kumulatif hingga H-2, terdapat lima pelabuhan dengan kontribusi penumpang terbesar di wilayah Regional 4, yaitu Pelabuhan Balikpapan sebanyak 71.024 orang, Makassar 53.415 orang, Ambon 43.425 orang, Parepare 41.634 orang, dan Pelabuhan Ternate sebanyak 40.733 orang.

Kelima pelabuhan ini menjadi simpul utama mobilitas masyarakat, terutama untuk konektivitas antarpulau di kawasan Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku.

Di sisi lain, pergerakan kapal selama periode yang sama tercatat sebanyak 611 unit. Adapun lima pelabuhan dengan arus kapal tertinggi adalah Pelabuhan Ternate sebanyak 92 unit, Manado 65 unit, Ambon 62 unit, Kendari 48 unit, dan Pelabuhan Balikpapan sebanyak 47 unit.

General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Sjarifuddin, menjelaskan bahwa dengan 611 unit arus kapal hingga H-2 Lebaran tahun ini, kapasitas angkut dan optimalisasi jadwal pelayaran mampu menjaga kelancaran arus mudik.

“Kami mengoptimalkan load factor dan jadwal kedatangan kapal, sehingga pelayanan tetap berjalan lancar tanpa penumpukan penumpang,” jelas Iwan.

Sementara itu, data yang ada juga menunjukkan tren peningkatan signifikan menjelang puncak mudik dengan lonjakan penumpang tertinggi terjadi pada periode H-3.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Pelindo Regional 4 telah menyiapkan berbagai langkah strategis, antara lain penguatan posko terpadu dan command center, penambahan personel operasional, pengaturan arus penumpang (crowd management) secara real time, serta penyediaan fasilitas tambahan seperti ruang tunggu sementara (RTS) dan sistem informasi publik.

Selain itu, Pelindo juga menyiapkan contingency plan untuk menghadapi berbagai risiko operasional seperti gangguan sistem, lonjakan trafik, hingga kondisi cuaca ekstrem.

Dalam aspek keselamatan, Pelindo Regional 4 memastikan seluruh operasional berjalan dengan standar HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) yang ketat. Sehingga diharapkan tidak terjadi insident, accident maupun fatality.

“Keselamatan adalah prioritas utama. Kami memastikan seluruh proses operasional berjalan aman, tertib, dan memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman bagi seluruh pengguna jasa,” tutup Abdul Azis.(*)