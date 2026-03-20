Kapolda Sulsel Kunjungi Pospam Ops Ketupat 2026, Kapolres AKBP Rise Pastikan Pengamanan Maksimal

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti menerima kunjungan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro dalam rangka peninjauan Pos Pengamanan (Pospam) Operasi Ketupat 2026 di Pospam Pintu II Pelabuhan Makassar, pada Jumat (20/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sulsel turut didampingi oleh Ketua Bhayangkari Daerah Sulawesi Selatan Ny. Upi Djuhandhani serta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sulsel.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran 1447 H/2026, khususnya di kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu titik vital mobilitas masyarakat.

Kapolda bersama rombongan disambut langsung oleh Kapolres AKBP Rise Sandiyantanti beserta jajaran personel yang tengah melaksanakan tugas dalam Operasi Ketupat 2026.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolda melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini guna memastikan pelaksanaan operasi berjalan optimal, aman, dan kondusif.

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mengantisipasi lonjakan arus mudik, khususnya di wilayah Pelabuhan Makassar.

“Seluruh personel telah kami siagakan, terutama di kawasan pelabuhan yang menjadi pusat pergerakan masyarakat. Kami pastikan pengamanan berjalan optimal, humanis, dan responsif terhadap setiap potensi gangguan,” ungkapnya.

Pospam Pintu II Pelabuhan Makassar juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Seperti layanan kesehatan, tempat istirahat bagi pemudik, serta posko terpadu lintas instansi yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait lainnya.

Sementara itu, Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil menyampaikan bahwa keberadaan pos pengamanan ini merupakan wujud nyata pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Pospam ini tidak hanya sebagai pusat pengamanan, tetapi juga sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat. Kami ingin memastikan para pemudik merasa aman, nyaman, dan terbantu selama perjalanan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa sinergitas lintas instansi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama arus mudik dan perayaan Idul Fitri.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro memberikan arahan kepada seluruh personel agar tetap menjaga kesehatan, meningkatkan kewaspadaan, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas.

Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas kesiapan Polres Pelabuhan Makassar yang dinilai telah maksimal dalam menyiapkan pengamanan di salah satu pintu masuk utama Kota Makassar.

Dengan kesiapan tersebut, pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 di wilayah Pelabuhan Makassar diharapkan dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh rasa aman dan nyaman.(Jay)