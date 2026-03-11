IM3 Platinum Bawa Bundling Eksklusif iPhone 17 ke iBoxing Week 2026 Makassar

Makassar, Upeks – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3 Platinum hadir di iBoxing Week 2026 Makassar pada 9–15 Maret 2026 di Atrium Utama Mall Ratu Indah Makassar dengan membawa bundling eksklusif iPhone 17 x IM3 Platinum SATU. Kehadiran ini menegaskan komitmen IM3 Platinum dalam menghadirkan pengalaman premium yang bukan hanya hadir lewat perangkat terbaru, tetapi juga melalui layanan digital yang simpel tapi next level dari segi konektivitas.

Bundling ini menghadirkan lebih dari sekadar perangkat premium. Pelanggan juga mendapatkan berbagai keuntungan yang dirancang untuk membuat pengalaman digital terasa lebih aman dan nyaman mulai dari:

1. SATSPAM+, fitur perlindungan dari IM3 Platinum untuk membantu memberi rasa aman dari modus spam dan scam di WhatsApp Call

2. Bebas Roaming di 10 negara: Singapura, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, Qatar, Jepang, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Hong Kong, dan Australia.

Yogo Pandego Bagus Widodo, Acting Officer Head of Circle Kalisumapa Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Partisipasi IM3 Platinum dalam iBoxing Week 2026 menjadi bagian dari komitmen Indosat dalam menghadirkan layanan telekomunikasi premium yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di Makassar dan wilayah sekitarnya. Selama periode event berlangsung, pengunjung dapat mengunjungi booth IM3 Platinum untuk menikmati berbagai penawaran spesial setiap hari, mulai dari promo bundling menarik, hadiah langsung, hingga kesempatan mengikuti doorprize dengan hadiah menarik yang akan diundi pada akhir periode acara.”

Kehadiran IM3 Platinum di iBoxing Week 2026 menjadi bagian dari upaya Indosat untuk membawa layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan pelanggan saat ini. Melalui kolaborasi ini, IM3 Platinum ingin semakin dekat dengan pelanggan di Makassar dan menghadirkan pilihan layanan premium yang sesuai dengan pilihan pelanggan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai IM3 Platinum dan berbagai penawaran menarik selama iBoxing Week 2026, masyarakat dapat langsung mengunjungi booth IM3 Platinum di Atrium Utama Mall Ratu Indah Makassar selama periode acara berlangsung.(mim)