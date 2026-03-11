Asmo Sulsel Dukung Buka Bersama 1.000 Anak Yatim di Gowa, Wujud Kepedulian di Bulan Ramadan

Gowa, Upeks — Semangat berbagi di bulan suci Ramadan terus diwujudkan oleh Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel). Kali ini, Asmo Sulsel memberikan dukungan dalam kegiatan Buka Bersama 1.000 Anak Yatim yang diselenggarakan oleh SAPMA Pemuda Pancasila Gowa pada Selasa, 10 Maret 2026, di Istana Tamalate.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 1.000 anak yatim dari berbagai panti asuhan dan wilayah di Kabupaten Gowa. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa sejak awal acara, terlebih dengan kehadiran Bupati Gowa yang turut menyambut langsung para anak-anak yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Sebelum waktu berbuka puasa, kegiatan diawali dengan Tausiyah Ramadan yang disampaikan oleh Nur Ali Afied, S. Ag, yang memberikan pesan tentang pentingnya berbagi, kepedulian sosial, serta memaknai bulan suci Ramadan sebagai momentum memperkuat nilai kebersamaan.

Sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, Asmo Sulsel memberikan dukungan berupa bantuan fasilitas kegiatan, termasuk penyediaan tenda untuk menunjang kenyamanan pelaksanaan acara. Dukungan ini juga dilakukan melalui kolaborasi bersama jaringan dealer Honda di wilayah Gowa, yakni DAM Gowa, Gowata, Astra Motor Gowa, Mitra Angkasa Jaya Utama, Wirajaya 2 Gowa, serta Ayam Jantan Gowa.

Marketing Manager Asmo Sulsel, Kresna Murti Dewanto, menyampaikan bahwa keterlibatan Asmo Sulsel dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami percaya bahwa Ramadan adalah momen yang tepat untuk memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan. Melalui dukungan dalam kegiatan buka bersama ini, kami ingin turut menyebarkan kebahagiaan kepada anak-anak yatim sekaligus menunjukkan bahwa Honda selalu berupaya hadir dan berkontribusi bagi masyarakat,” ujar Kresna.

Ia menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti ini menjadi bagian dari komitmen Asmo Sulsel untuk tidak hanya hadir melalui produk dan layanan, tetapi juga melalui berbagai aksi nyata yang membawa dampak positif bagi masyarakat di wilayah operasionalnya.(*)