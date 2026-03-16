IKA SMAN 2 MAROS Sukses Gelar Buka Puasa Bersama dan Diskusi Alumni

MAROS, UPEKS — Sebagai wadah untuk merajut kembali kisah-kasih semasa SMA, tentu IKA alumni adalah tempat untuk kembalinya mengenang cerita lalu itu.

Dalam momentum Ramadan, IKA SMAN 2 Maros menggelar buka puasa bersama dan diskusi alumni yang dilaksanakan di dua tempat, yaitu Aula Panti Al-Mubarak dan Warkop Labaka.

Andi Lukman selaku Ketua Umum IKA Alumni mengatakan bahwa kegiatan buka puasa bersama, silaturahmi, dan diskusi ini dapat terlaksana dengan baik dan berlangsung dengan luar biasa.

“Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini buka puasa, silaturahmi alumni & diskusi bisa merajut kembali silaturahmi antar Alumni, mengenang cerita semasa SMA dan di hadiri oleh semua alumni SMA 2 Maros,” ucap Andi Lukman

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina IKA SMAN 2 Maros, Muhammad Ramli Rahim mengatakan bahwa buka puasa bersama ini bukan buka puasa biasa tapi menjadi wadah Alumni bersatu padu bahu membahu menyelenggarakan kegiatan secara bersama-sama.

“Luar biasa, alumni berlomba berpartisipasi, bahkan sumbangan alumni lebih dari 4 kali lipat dari kebutuhan panitia” ujar pria yang akrab disapa MRR ini

Akmal Sulaiman selaku ketua panitia menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antar alumni dari berbagai angkatan.

“Dalam sesi diskusi menghasilkan kesimpulan bahwa pembangunan aula di sekolah SMAN 2 Maros menjadi prioritas dan akan di kerjakan. dan sebagai bentuk komitmen, di akhir diskusi kami menunjuk pimpinan proyek, yaitu pak Akmal Sulaiman,” lanjutnya.

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin agar hubungan antar alumni tetap terjaga dan semakin solid.

Buka Puasa Bersama ini juga dihadiri Camat Camba Andi Kemal Wahyudi, Anggota DPRD Maros, H. Dedy Aryan, Pengusaha Muda Rahmat Nurendra, Sekdis Pendidikan Maros Asri Rajab, Ketua LPA Sulsel Fadiah Mahmud dan banyak lagi alumni lainnya

Selain itu hadir pula anggota DPRD Sulsel Andi Irfan AB yang langsung berdonasi kepada anak-anak panti

Kegiatan ini ditutup dengan agenda diskusi untuk membahas keberlanjutan dan kemajuan SMAN 2 Maros di masa mendatang.