Percepat Digitalisasi Korporasi Indonesia XLSMART For Business dan Mitratel Jalin Kemitraan Strategis

JAKARTA, Upeks – PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) melalui XLSMART for Business secara resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) untuk bersama-sama mendukung percepatan digitalisasi dan memperluas penetrasi layanan dan solusi bisnis ke pasar korporasi di Indonesia. Kemitraan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Andrijanto Muljono, Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART, dan Agus Winarno, Direktur Bisnis Mitratel, bertempat di Jakarta (22/1).

Melalui kolaborasi ini, XLSMART for Business dan Mitratel berkomitmen untuk melakukan ekspansi bersama (Go to Enterprise Market) dengan menggabungkan kekuatan dan kapabilitas masing-masing, guna menghadirkan solusi ICT yang komprehensif dan berdaya saing tinggi bagi pelanggan korporasi di berbagai sektor industri di Indonesia.

Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART, Andrijanto Muljono menyatakan, kolaborasi yang dilakukan XLSMART for Business dengan Mitratel ini penting dilakukan untuk dapat meningkatkan daya saing dalam menghadapi kompetisi melayani kebutuhan solusi ICT yang dibutuhkan pasar korporasi di Indonesia.

“Melalui kemitraan ini, XLSMART dapat memperluas skala kapabilitas dalam penyediaan solusi-solusi yang dibutuhkan pelanggan korporasi, mulai dari konektivitas, Smart City, IoT, hingga Cyber Security, sehingga kami dapat memberikan pengalaman layanan terbaik yang sejalan dengan visi XLSMART untuk menjadi perusahaan yang paling dicintai pelanggan,”ungkapnya, Sabtu (14/3/2026).

Dalam rangka Go to Enterprise Market, XLSMART for Business dan Mitratel akan bersama-sama merancang dan mengeksekusi strategi joint Go-To-Market (GTM) yang menyasar sektor-sektor korporasi strategis, antara lain kawasan industri, manufaktur, logistik, finansial, dan pemerintahan. Kolaborasi GTM ini memungkinkan kedua perusahaan untuk menghadirkan penawaran solusi bundling yang lebih lengkap dan terintegrasi, mencakup konektivitas utama dan sekunder yang andal, keamanan siber (cyber security), secure connectivity, hingga layanan power as a service. Dengan pendekatan co-selling dan pengembangan pasar bersama, XLSMART for Business dan Mitratel dapat menjangkau lebih banyak pelanggan korporasi secara lebih efektif dan efisien, sekaligus memperkuat posisi keduanya sebagai mitra solusi ICT terpercaya di Indonesia.

Sinergi ini didukung oleh infrastruktur XLSMART yang mencakup lebih dari 225.000 BTS dan jaringan yang menjangkau lebih dari 95% populasi penduduk Indonesia, serta serta lebih kurang 24 Data Center yang tersebar di 24 kota di Indonesia untuk mendukung layanan Digital Telco, ICT, Cloud, hingga AI as a Service (AIaaS). Kombinasi infrastruktur yang kokoh ini, dipadukan dengan keunggulan aset menara, fiber, dan micro data center milik Mitratel, akan menjadi fondasi kuat dalam menghadirkan solusi integrasi yang efisien dan andal bagi pelanggan korporasi.

Melalui kerjasama ini, pelanggan korporasi di sektor manufaktur, logistik, finansial, dan pemerintahan akan mendapatkan akses solusi bundling yang lebih luas dengan jaminan konektivitas utama sekunder yang handal. Upaya ini memastikan XLSMART tetap menjadi mitra pilihan utama yang memberikan solusi tepat guna dan berkelanjutan bagi pelaku industri.(rls)