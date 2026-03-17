Bupati Takalar Serahkan Bantuan Siswa SD dan SMP di Kecamatan Laikang

TAKALAR, UPEKS.co.id–Atensi Pemerintah Kabupaten Takalar terhadap peningkatan dunia pendidikan di kabupaten Takalar terbukti dengan memberikan bantuan terhadap siswa jenjang SD dan SMP dikecamatan Mangarabombang Takalar.

Program digitalisasi bupati Takalar membawa Takalar khususnya SPM peningkatan sungguh luar biasa.tentunya tidak terlepas pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pihak diknas kabupaten sehingga kerja keras melampui target sebelumnya berada pada posisi 2 dari bawa sekarang bertengger di posisi pertama kalahk. Sinjai dan Sidrap.

Tidak bisa kita pungkiri berbagai akvitas disektor pendidikan mulai memperlihatkan eksistensinya dengan intervensi Pemda Takalar secara terstruktur sehingga capaian SPM di Tahun 2025 sangat eksklusif.

tentunya melalui kegiatan Safari Ramadhan kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat. sebab itu bagian dari penunjang peningkatan pelayanan khusus dibidang edukasi secara formal.

Dalam kunjungan safari ramadhannya Bupati Takalar Daeng Manye menyerahkan paket Ramadhan kepada siswa SD dan SMP di Kecamatan Laikang.

Kegiatan berlangsung berlangsung di Masjid Sayyed Jalaluddin, Desa Cikoang tim 1 safari ramadhan, Takalar,senin,16/3/malam

Sebanyak 42 paket Ramadhan diserahkan kepada para siswa yang membutuhkan dan layak terima merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada para pelajar agar dapat merasakan kebahagiaan dan keberkahan di bulan suci Ramadhan dan prestasi belajar semakin meningkat.

“Selan paket dari pemerintah Takalar juga ada Paket Ramadhan disiapkan oleh para kepala sekolah SD dan SMP yang ada di Kecamatan Laikang. Mereka bersama para guru berinisiatif mengumpulkan dan menyalurkan bantuan sebagai wujud kebersamaan serta kepedulian terhadap para siswa.”salah satu kepsek minta namanya tidak sebut.

Bupati Takalar Daeng Manye menyampaikan apresiasi kepada para kepala sekolah dan guru yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut.

“Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan para siswa sekaligus menumbuhkan semangat berbagi di bulan Ramadhan.”ujarnya.

Kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Takalar ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga momentum untuk mempererat kebersamaan serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Para siswa yang menerima bantuan tampak senang dan bersyukur atas perhatian yang diberikan. (Jahar)