BRI Makassar Berbagi Paket Sembako untuk Warga Kurang Mampu di Bulan Ramadan

MAKASSAR, UPEKS.co.id— BRI Regional Office (RO) Makassar berbagi kebahagiaan dengan masyarakat kurang mampu melalui program sosial di bulan suci Ramadan.

Kegiatan ini diwujudkan dalam penyaluran bantuan sembako kepada berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Pada Ramadan tahun ini, BRI RO Makassar menyalurkan bantuan senilai ratusan juta rupiah dalam bentuk 2.500 paket sembako.

Paket tersebut berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, tepung, telur, dan gula. Penyaluran bantuan ini melibatkan seluruh unit kerja BRI se-Region Makassar serta Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI.

Bantuan diberikan kepada sejumlah kelompok penerima, di antaranya anak-anak panti asuhan, pengemudi ojek online, serta masyarakat di sekitar wilayah operasional BRI di Makassar.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Regional CEO BRI Makassar, D. Argo Prabowo, didampingi jajaran manajemen dalam acara buka puasa bersama anak panti asuhan, di Aula BRI Region 15 Makassar, Jumat (13/3/2025).

Menurut Argo Prabowo, program berbagi di bulan Ramadan merupakan bagian dari komitmen BRI dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Menurutnya, Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Program Berbagi Bahagia Ramadan ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Hadirnya bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk menunjukkan solidaritas dan kepedulian kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan,” kata Argo.

Argo berharap, bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat di bulan Ramadan, sekaligus mempererat hubungan antara BRI dan lingkungan sekitar.

Pendistribusian paket sembako difokuskan di wilayah Kota Makassar melalui lima kantor cabang, yakni BRI Branch Office Ahmad Yani, Sudirman, Tamalanrea, Panakkukang, dan Sungguminasa.

Selain itu, penyaluran juga dilakukan di Kabupaten Sinjai melalui BRI Branch Office Sinjai. (Aking)