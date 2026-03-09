BSI Santuni 5.000 Anak Yatim Serentak di Seluruh Indonesia

MAKASSAR, UPEKS.co.id- Suasana hangat kebersamaan menyelimuti kegiatan BSI Berbagi yang digelar PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI). Melalui program ini, sebanyak 5.000 anak yatim dan dhuafa di berbagai daerah di Indonesia menerima santunan secara serentak, yang dipusatkan di sembilan titik lokasi, diantaranya di Makassar.

Hal ini ditujukan sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi di bulan Ramadan.

Untuk tahun ini, Aceh Tamiang dipilih sebagai pusat utama kegiatan. Wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang tengah menjalani masa pemulihan pascabencana. Lokasi kegiatan juga berada dekat dengan hunian sementara (huntara) masyarakat yang dibangun pemerintah bersama Danantara dan sejumlah BUMN, termasuk BSI.

Direktur Compliance and Human Capital BSI Arief Adhi Sanjaya bersama Dewan Pengawas Syariah BSI Oni Sahroni turut menyapa anak-anak yatim di Makassar. Kegiatan tersebut juga dihadiri Regional CEO BSI Region Makassar Sukma Dwie Priardi.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa pendidikan merupakan fondasi penting bagi masa depan bangsa.

“Melalui kegiatan santunan ini, kami ingin menghadirkan kebahagiaan sekaligus memberi semangat bagi anak-anak agar terus belajar dan meraih cita-cita,” ujarnya.

Kegiatan BSI Berbagi juga berlangsung secara paralel di berbagai wilayah operasional BSI, mulai dari Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Kalimantan. Di setiap kota, jajaran direksi BSI turut hadir menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim.

Program santunan ini merupakan kegiatan sosial yang rutin diselenggarakan BSI sejak berdiri pada 2021. Tahun ini menjadi penyelenggaraan kelima sekaligus bertepatan dengan ulang tahun ke-5 BSI.

Jumlah penerima santunan pada 2026 mencapai 5.000 anak, meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 4.444 anak. Selain santunan, BSI juga menyalurkan wakaf Al-Qur’an ke berbagai pesantren di seluruh Indonesia.

Bagi BSI, Ramadan bukan sekadar momentum ibadah, tetapi juga kesempatan memperkuat kepedulian sosial. Bank syariah terbesar di Indonesia tersebut juga memfasilitasi masyarakat yang ingin berbagi melalui layanan digital di aplikasi BYOND by BSI, termasuk fitur Donasi Anak Yatim dan Berbagi THR Yatim.

Selama dua pekan pertama Ramadan 1447 Hijriah, transaksi zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui aplikasi tersebut tercatat meningkat sekitar 14 persen.

Selain itu, BSI juga terus mendorong akses pendidikan melalui program BSI Scholarship. Hingga kini, lebih dari 10.000 beasiswa telah disalurkan kepada pelajar dan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. (Mimi)