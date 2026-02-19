Selama Ramadan, Polisi di Makassar Tingkatkan Patroli Malam hingga Subuh

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Polres Pelabuhan Makassar tingkatkan patroli untuk menjaga keamanan selama Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah. Demi mencegah aksi kriminalitas yang kerap terjadi pada malam hari, patroli rutin digelar intensif mulai malam hingga menjelang subuh.

Patroli yang berlangsung sejak pukul 22.00 Wita hingga 05.00 Wita itu, melibatkan Tim Respon Satuan Samapta yang bergerak menyisir sejumlah titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kawasan pelabuhan, perbankan, masjid, permukiman warga, jalan-jalan sepi hingga wilayah perbatasan hukum Polres Pelabuhan Makassar menjadi fokus utama patroli dialogis.

Kehadiran polisi di lapangan diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas sekaligus memberi rasa aman bagi warga yang menjalankan ibadah Ramadan.

Tak hanya satuan Samapta, patroli malam juga digencarkan oleh polsek jajaran sebagai bentuk kesiapsiagaan personel dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan selama bulan suci.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menegaskan bahwa patroli malam merupakan langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Patroli rutin ini dilakukan agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat beraktivitas maupun menjalankan ibadah di bulan Ramadan,” jelasnya, Kamis (19/2/2026).

Dengan patroli yang terus ditingkatkan, Polres Pelabuhan Makassar berharap situasi kamtibmas tetap kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan tenang tanpa rasa khawatir.(Jay)