Tarawih Keliling Cara Humanis Polres Pelabuhan Makassar Dekat dengan Masyarakat

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Suasana Ramadan 1447 Hijriah terasa semakin hangat dengan hadirnya kegiatan tarawih keliling yang dilaksanakan Polres Pelabuhan Makassar. Melalui kegiatan ini, personel kepolisian turun langsung ke masjid-masjid untuk melaksanakan salat Isya dan Tarawih bersama masyarakat.

Kegiatan tarawih keliling tersebut tidak hanya menjadi agenda ibadah, tetapi juga sarana mempererat hubungan antara polisi dan warga di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menjelaskan bahwa tarawih keliling merupakan bentuk pendekatan humanis Polri kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun kedekatan emosional sekaligus memperkuat silaturahmi antara aparat kepolisian dan jamaah masjid.

“Melalui tarawih keliling, kami ingin hadir di tengah masyarakat, beribadah bersama sekaligus menyampaikan pesan kamtibmas secara santun. Ini bagian dari upaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama Ramadan,” ujarnya, Kamis malam (19/2/2026).

Ia menambahkan, kehadiran polisi dalam kegiatan keagamaan diharapkan dapat menumbuhkan rasa aman serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing.

“Dengan berpindah dari satu masjid ke masjid lainnya, tarawih keliling juga menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah, sekaligus menghidupkan suasana Ramadan yang penuh kebersamaan,” tambah Adil.

Polres Pelabuhan Makassar berharap, kegiatan ini mampu mempererat sinergi antara kepolisian dan masyarakat, sehingga pelaksanaan ibadah di bulan suci dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan khusyuk.(Jay)