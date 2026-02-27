Satsamapta Polres Pelabuhan Makassar Hadirkan Rasa Aman di Dermaga Paotere

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Personel Satsamapta Polres Pelabuhan Makassar melaksanakan patroli dialogis dengan menyapa langsung masyarakat pesisir, di Pelabuhan Paotere Makassar.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga, khususnya para penumpang kapal tradisional.

Dalam kegiatan tersebut, personel Satsamapta terlihat berinteraksi langsung dengan masyarakat, menyampaikan imbauan keselamatan berlayar, sekaligus mengingatkan pentingnya kewaspadaan selama aktivitas di area pelabuhan.

Tidak hanya itu, petugas juga tampak membantu penumpang yang turun dari kapal agar dapat melangkah dengan aman di dermaga.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menegaskan bahwa pengabdian Polri tidak semata-mata berfokus pada aspek pengamanan, namun juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap tugas pelayanan.

“Menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat adalah fondasi pengabdian Polri. Kami tidak hanya hadir saat terjadi gangguan keamanan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melindungi dari ancaman, melayani dengan tulus, dan mengayomi agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Ia menambahkan, melalui patroli dialogis ini, personel kepolisian tidak hanya mengingatkan soal keselamatan berlayar, tetapi juga membantu penumpang yang membutuhkan serta memastikan tidak ada barang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan bersama.

“Patroli dialogis tersebut juga menjadi langkah preventif dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah perairan Pelabuhan Paotere. Pendekatan humanis yang dilakukan diharapkan mampu mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat pesisir,” harap Adil.

Adil mengatakan, kehadiran personel Satsamapta pun mendapat respons positif dari warga. Masyarakat menilai patroli tersebut memberikan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Dengan pendekatan dialogis dan penuh empati, Polres Pelabuhan Makassar terus menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, menjaga keamanan sekaligus menumbuhkan kedekatan yang humanis di kawasan pelabuhan,”tutupnya.(Jay)