Butiran Hikmah Ramadan: Resonansi Spiritualitas GTK di MAN IC Gowa Menyapa Ruang Digital

Gowa, Upeks–Bulan suci Ramadan kembali hadir sebagai poros perenungan dan penguatan nilai-nilai luhur kehidupan. Dalam spirit tersebut, MAN Insan Cendekia Gowa menggulirkan sebuah ikhtiar edukatif bertajuk Butiran Hikmah Ramadan: Pesan Singkat dari GTK MAN IC Gowa. Program ini menjadi kanal spiritual dan literatif yang menyinergikan dakwah, refleksi, dan transformasi nilai keislaman dalam format digital yang adaptif dan berkelanjutan.

Program Ramadan ini merupakan gagasan strategis yang dicanangkan langsung oleh Kepala Madrasah, Burhanuddin, sebagai manifestasi kepemimpinan visioner yang mampu membaca denyut zaman sekaligus merawat tradisi. Melalui program ini, seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) MAN Insan Cendekia Gowa didorong untuk berpartisipasi aktif menyampaikan butiran hikmah atau pesan singkat bernuansa Ramadan secara bergiliran setiap hari.

Pesan-pesan tersebut dikemas secara ringkas namun substantif, memuat refleksi keislaman, etika kehidupan, nilai integritas, hingga spirit keilmuan yang relevan dengan realitas kontemporer. Seluruh konten kemudian diproduksi dan dikurasi secara sistematis sebelum diunggah melalui kanal YouTube resmi MAN Insan Cendekia Gowa, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas, baik dari kalangan internal madrasah maupun masyarakat eksternal.

Dalam konteks ini, peran kehumasan menjadi pilar penting yang memastikan pesan spiritual tersebut tersampaikan secara efektif, beretika, dan berdaya jangkau tinggi. Seluruh rangkaian publikasi dan pengelolaan konten program Butiran Hikmah Ramadan dikoordinir oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas, Muhammad Alauddin Nur, bersama Tim Humas MAN IC Gowa. Tim ini berperan sebagai strategic communication enabler yang menjembatani nilai, pesan, dan citra kelembagaan agar tetap selaras dengan visi madrasah serta dinamika ruang digital yang terus bergerak.

Kepala Madrasah MAN Insan Cendekia Gowa menegaskan bahwa program ini tidak sekadar menjadi pengisi ruang digital selama Ramadan, melainkan juga wahana evaluasi diri dan penguatan karakter kolektif sivitas akademika madrasah.

“Ramadan adalah madrasah ruhani. Melalui Butiran Hikmah ini, kami ingin menghadirkan pesan-pesan yang menenangkan, mencerahkan, sekaligus membangkitkan kesadaran etis dan spiritual. Ini adalah ikhtiar kecil namun berkesinambungan agar nilai kebaikan tidak hanya dipelajari, tetapi juga dihidupi dan disebarluaskan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keterlibatan seluruh unsur pimpinan—mulai dari Kepala Madrasah, para Wakil Kepala Madrasah, hingga guru dan tenaga kependidika yang mencerminkan orkestrasi kepemimpinan yang kolektif, partisipatif, dan berorientasi pada keteladanan. Dalam pandangannya, dakwah yang paling efektif adalah dakwah yang lahir dari konsistensi laku dan kejernihan pikir.

Program Butiran Hikmah Ramadan ini ditayangkan secara rutin setiap hari sejak hari pertama hingga hari terakhir puasa. Keberlanjutan program tersebut menjadi penanda bahwa MAN Insan Cendekia Gowa tidak hanya memosisikan diri sebagai institusi pendidikan unggulan dalam bidang akademik, tetapi juga sebagai episentrum pembinaan karakter, spiritualitas, dan literasi nilai di ruang publik digital.

Dengan hadirnya program ini, MAN Insan Cendekia Gowa kembali meneguhkan corporate branding sebagai madrasah yang progresif, adaptif terhadap perkembangan media, serta konsisten merawat marwah pendidikan Islam yang berakar pada nilai, ilmu, dan keteladanan. Sebuah ikhtiar sunyi namun berdampak, menebar hikmah dari Gowa untuk semesta, terkelola dengan narasi, strategi, dan visi yang terorkestrasi dengan baik.(rls)