Pemerintah Kecamatan Somba Opu Punya Cara Unik Ajak Warga Jaga Kebersihan, Tukar Sampah dengan Sayur

GOWA, UPEKS.co.id – Pemerintah Kecamatan Somba Opu kembali menghadirkan inovasi dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui program “Barter Sampah dengan Sayur” yang direncanakan akan mulai dijalankan pekan depan.

Camat Somba Opu, Nuraeny Apriyani menyampaikan bahwa Peogram atau inovasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam mendukung progam Gowa Annangkasi dalam peduli lingkungan sekaligus membantu meringankan beban masyarakat.

“Program ini tentu sejalan dengan program Gowa Annangkasi, tidak hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah rumah tangga, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada warga. Kami ingin membangun kesadaran bahwa sampah memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik,” ujarnya, saat ditemui di kantor Camat Somba Opu, Kamis (12/2/2026).

Nanti nya warga yang membawa sampah plastik kata Camat akan langsung ditukar kan dengan sayur segar yang telah di kemas oleh pihak kecamatan.

“Nanti salah plastik yang dibawa oleh warga akan langsung kita ganti dengan sayur segar. Jadi warga termotivasi menjaga kebersihan dengan tidak menumpuk sampah di lingkungan tempat tinggal nya, “kata camat.

Camat juga menyampaikan, inovasi ini juga melibatkan kader PKK, unsur TNI dan Polri, serta bank sampah setempat dalam proses penimbangan dan pengelolaan sampah yang terkumpul. Sampah yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan disalurkan ke bank sampah untuk didaur ulang.

Lurah Batangkaluku, H Muhammad Jufri mengaku siap mendukung inovasi yang dicetuskan oleh Ibu Camat Somba Opu, menurutnya Barter sampah dengan sayur sangat membantu di wilayah nya dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tempat tinggal warga nya.

“Program ini sudah kita sampaikan ke masing masing rt dan rw , selanjutnya diteruskan ke masyarakat. Alhamdulillah sangat di respon oleh warga,”ungkap Jufri.

Salah satu warga, Sitti Aisyah mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut. “Selain lingkungan jadi lebih bersih, kami juga bisa mendapatkan sayur segar untuk kebutuhan di rumah,” katanya.

Pemerintah Kecamatan Somba Opu berharap program ini dapat dilaksanakan secara rutin dan menjadi gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai ekonomi dalam mendukung program Gowa Annangkasi. (Sofyan).