Darma Henwa dan Huawei Jalin Kemitraan Strategis

Pelopori Digitalisasi Berbasis Kecerdasan Buatan di Sektor Pertambangan Indonesia

JAKARTA, UPEKS— PT Darma Henwa Tbk (Darma Henwa), penyedia jasa pertambangan dan energi terkemuka di Indonesia, secara resmi menandai era baru dalam digitalisasi pertambangan dengan meluncurkan Super App dan Business Support System (BSS) yang telah sepenuhnya didigitalkan dengan dukungan Huawei Cloud Indonesia.

Langkah strategis ini – yang mencakup peluncuran aplikasi seluler baru, portal internal yang dimodernisasi, dan situs web berbasis cloud – dirancang untuk memaksimalkan ketangkasan operasional dan mengoptimalkan hasil bisnis.

Dengan meng-hosting Super App dan BSS di lingkungan cloud berkinerja tinggi, Darma Henwa secara efektif bertransisi dari pengawasan manual menuju ekosistem otomatis yang digerakkan oleh kecerdasan buatan (AI).

Peresmian yang menandai tonggak sinergi ini diselenggarakan di Huawei Innovation Centre di Jakarta.

Joseph Lembayung, Direktur Transformasi Digital & TI PT Darma Henwa Tbk, menyatakan, menyatakan, Visi perusahaan adalah mengubah Darma Henwa menjadi pelopor digitalisasi industri pertambangan.

Melalui kemitraan dengan Huawei Cloud Indonesia, ia yakin dapat memanfaatkan keahlian dan teknologi cloud mereka untuk menerapkan Super App dan Business Support System kami secara efisien dan aman.

“Kolaborasi ini memberi kami kemampuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, merampingkan proses internal, dan memperkuat kemampuan digital demi pertumbuhan masa depan,” ujarnya.

Menyambut kemitraan strategis ini, Li Shanhang, Chief Technology Officer (CTO) Huawei Cloud Indonesia, menyatakan, Huawei Cloud Indonesia bangga dapat mendukung Darma Henwa dalam perjalanan menuju digitalisasi penuh.

“Dengan meng-hosting Super App dan Business Support System di platform cloud kami yang aman dan berkinerja tinggi, Darma Henwa dapat memodernisasi operasi, meningkatkan alur kerja internal, sekaligus menghadirkan pengalaman digital yang unggul,” ujarnya.

“Kami berkomitmen untuk menyediakan inovasi berkelanjutan dan solusi cloud yang andal guna membantu Darma Henwa mewujudkan visi strategisnya,” tambahnya.

Untuk membangun fondasi digital yang tangguh, Huawei Cloud Indonesia menyediakan rangkaian lengkap solusi infrastruktur dan keamanan, yang mencakup Elastic Cloud Server (ECS), Virtual Private Network (VPN), NAT Gateway, Object Storage Service (OBS), Cloud Backup and Recovery (CBR), Host Security Service (HSS), Web Application Firewall (WAF), dan Log Tank Service (LTS).

Penerapan ini telah menunjukkan hasil dalam area berikut:

• Konektivitas: Koneksi VPN yang aman telah berhasil dibangun di seluruh lokasi tambang dan kantor pusat, memastikan semua aplikasi Darma Henwa berjalan lancar.

• Manajemen Data: Penerapan OBS memungkinkan penyimpanan data ERP secara skalabel dan andal, sementara CBR memastikan proses pencadangan data yang otomatis dan teruji untuk meningkatkan perlindungan data dan kelangsungan bisnis.

• Keandalan & Keamanan: Penerapan NAT Gateway, bersama layanan keamanan canggih seperti HSS dan WAF, memperkuat perlindungan keamanan sistem dan keandalan operasional dari ancaman siber yang terus berkembang.

Melalui kemitraan ini, Huawei Cloud memberdayakan Darma Henwa untuk memelopori transformasi digital industri pertambangan, menghadirkan efisiensi, keandalan, dan pengalaman digital modern bagi karyawan dan pemangku kepentingan, sekaligus mempertegas komitmen Huawei dalam mempercepat digitalisasi di seluruh Indonesia. (jir)