Warga Desa Lembanna Antusias Ikuti Edukasi Kesehatan dan Terima Sembako

BULUKUMBA, UPEKS.co.id–Sejumlah warga Lembanna antusiasme mengikuti kegiatan Penyuluhan Kesehatan dalam rangka program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kodim 1411/Bulukumba.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Desa Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Jumat (13/2/2026).

Penyuluhan kesehatan dibawakan oleh Hj. Wahidah, M.Kes yang memberikan materi seputar pentingnya menjaga pola hidup sehat, pencegahan penyakit menular, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi dan kebersihan lingkungan. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa kesehatan merupakan fondasi utama dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan keluarga.

“Kesehatan bukan hanya tanggung jawab tenaga medis, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Pola hidup bersih dan sehat harus diterapkan mulai dari lingkungan keluarga,” ujar Hj. Wahidah di hadapan peserta penyuluhan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program nonfisik TMMD ke-127 TA 2026 yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Selain pembangunan infrastruktur, TMMD juga fokus pada peningkatan wawasan masyarakat melalui berbagai penyuluhan, termasuk bidang kesehatan, wawasan kebangsaan, dan ketahanan pangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut aparat desa, tokoh masyarakat, serta anggota Satgas TMMD dari Kodim 1411/Bulukumba. Kehadiran mereka menjadi wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.

Rangkaian kegiatan penyuluhan kesehatan juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sembako kepada warga Desa Lembanna yang membutuhkan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta mempererat hubungan antara TNI dan warga.

Salah seorang warga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kegiatan tersebut. Ia menilai kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat karena memberikan pengetahuan baru tentang cara menjaga kesehatan keluarga.

Melalui kegiatan TMMD ke-127 TA 2026 ini, Kodim 1411/Bulukumba berharap dapat terus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bulukumba. (sufri)