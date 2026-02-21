Pelindo Siap Layani Arus Mudik Lebaran Di 63 Terminal Penumpang

Jakarta, Upeks– PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memastikan kesiapan sarana dan prasarana di 63 terminal penumpang dan roro yang dikelola Perseroan dalam mendukung kelancaran arus angkutan mudik Lebaran 2026 melalui optimalisasi layanan kepelabuhanan, peningkatan kapasitas operasional, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Sodikin menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan pelayanan penumpang serta operasional terminal berjalan aman, lancar, dan nyaman selama periode angkutan Lebaran yang diprediksi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat sebesar 5% dari tahun lalu.

“Di tahun 2025, Pelindo telah melayani sebanyak 2.363.567 penumpang yang menggunakan moda angkutan laut sebagai pilihan untuk mudik Lebaran. Pergerakan masyarakat pada mudik Lebaran 2026 diprediksi naik hingga 2,5 juta penumpang mengacu dari realisasi tahun lalu,” ungkap Ali.

Menghadapi hal tersebut, Ali menambahkan bahwa manajemen melakukan penyiapan fasilitas, petugas operasional internal dan pengamanan dari TNI/Polri, peningkatan pemeriksaan barang bawaan penumpang agar mendapatkan pengalaman mudik Lebaran yang aman dan nyaman.

Sebagai bagian dari strategi operasional, Pelindo telah menyiapkan Pelabuhan Ciwandan, di Banten guna mengurai kepadatan antrean di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni. Pelabuhan Bojonegara, di sisi utara Pelabuhan Ciwandan, disiapkan sebagai alternatif bilamana Pelabuhan Merak dan Ciwandan mengalami kondisi kepadatan antrean kendaraan.

Selain menyiapkan fasilitas pelabuhan, Pelindo juga berpartisipasi dalam Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026 yang diselenggarakan Badan Pengaturan BUMN bersama BPI Danantara dengan mengusung tema Mudik Aman, Berbagi Harapan.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud komitmen BUMN yang tidak hanya berfokus pada kinerja bisnis tetapi juga pada manfaat nyata bagi masyarakat. Pada tahun ini, Pelindo menyediakan total lebih dari 7.000 kursi bus mudik dan balik gratis yang juga sebagai bagian dari program TJSL Pelindo.

“Pendaftaran mudik gratis Pelindo tersebut dapat dilakukan secara daring atau online. Untuk itu, bagi yang membutuhkan silakan pantau terus akun media sosial instagram @pelindo untuk mendapatkan informasi terkini,” jelas Ali.

Pelindo turut mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik melalui jalur laut, untuk dapat datang lebih awal dari jadwal keberangkatan guna menghindari kepadatan. Harapannya dapat lebih menikmati perjalanan dengan nyaman terutama di lokasi dengan arus penumpang yang tinggi, seperti Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Makassar, dan Balikpapan.

“Momentum mudik Lebaran merupakan periode penting bagi Pelindo dalam melayani sepenuh hati. Pelindo senantiasa selalu memberikan pelayanan terbaiknya dengan memastikan kesiapan operasional di seluruh pelabuhan, serta terus bertransformasi untuk meningkatkan kualitas layanan,” tutup Ali.(rls)