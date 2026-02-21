Diduga Out Of Control, Mobil Dikemudikan Istri Anggota DPRD Sulsel Terpental Keluar Tol

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Sebuah mobil Toyota Raize dengan nomor polisi DD 1305 WA, terpental keluar jalan Tol Reformasi Km 7.200 Kota Makassar, pada Sabtu (21/2/2026) siang.

Mobil yang dikemudikan istri anggota DPRD Sulsel, Hj Wardana Mamung itu, kecelakaan tunggal di tol karena diduga

Out Of Control atau lepas kendali.

Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Hj Andi Husnaeni membenarkan kejadian tersebut. Husnaeni mengebut, mobil Toyota Raize DD 1305 WA bergerak lurus dari arah Barat ke Timur pada Jalan Tol Reformasi Km 7.200 Makassar.

Husnaeni menjelaskan, diduga oleng ke arah kiri dan menabrak pembatas jalan. Sehingga terjadi kecelakan lalu lintas yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia.

“Korban atas nama Wardana Mamung (47) warga BTN Kodam VII/WRB Blok B1 No. 8 Kota Makassar. Penumpangnya atas nama Siti Fatimah Anggung HB (19),” jelas AKBP Husnaeni.

Mantan Kasubag Humas Polrestabes Makassar ini menyebut, korban Wardana mengalami luka pada lengan kanan atas patah, pipi kanan robek, pipi kanan patah, kepala pecah dan meninggal dunia di TKP dan mendapat penanganan di Rumah sakit Bhayangkara.

“Kalau mengalami luka pada tangan kiri patah dan mendapat perawatan di RS Bhayangkara Makassar,” sebut AKBP Husnaeni.(Jay)